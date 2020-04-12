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1 час назад

"Обязан врачам своей жизнью": премьера Британии выписали из больницы

В ближайшее время политик к работе не будет возвращаться, а будет лечиться дома

"Обязан врачам своей жизнью": премьера Британии выписали из больницы "Обязан врачам своей жизнью": премьера Британии выписали из больницы
Борис Джонсон. Фото: socialist.news

Премьера Великобритании Бориса Джонсона, лечившегося от коронавируса COVID-19, в воскресенье, 12 апреля, выписали из больницы.

Об этом информировали в канцелярии премьера, сообщает Sky News.

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В частности, там отметили, что Джонсон прошел курс лечения. В ближайшее время политик к работе не будет возвращаться, и будет лечиться дома, уточнили в канцелярии.

В свою очередь сам глава правительства Великобритании поблагодарил лечащий его персонал Национальной службы здравоохранения, заявив, что он обязан им жизнью.

"Не могу найти слов признательности. Я обязан им своей жизнью", — заявил Джонсон в своем первом публичном заявлении после того, как в четверг, 9 апреля, он был переведен из реанимации.

Выступая во время ежедневного правительственного брифинга по коронавирусу в субботу, министр внутренних дел Великобритании Прити Патель сказала, что премьер-министру необходимо "время и место для отдыха, восстановления сил и выздоровления".

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Напомним, 27 марта Борис Джонсон заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

5 апреля британский премьер был госпитализирован, а 6 апреля его перевели в реанимацию.

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