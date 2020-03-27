Премьер-министр Великобритании Джонсон заразился коронавирусом (ВИДЕО)

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Twitter.

"В течение последних 24 часов у меня появились легкие симптомы, и тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать работать через видеосвязь. Вместе мы победим", — написал Джонсон в микроблоге.

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Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government"s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Ранее коронавирус обнаружили у 71-летнего принца Уэльского Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II.

По состоянию на 27 марта, в Великобритании официально зафиксировали почти 12 тысяч случаев коронавируса, из них 580 — летальные.

23 марта в Великобритании запретили выходить из дома без уважительной причины, например, покупки товаров первой необходимости или оказания медицинской помощи. Также в стране запретили собрание более двух людей — за исключением членов одной семьи.

24 марта министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок сообщил, что за 24 часа в Великобритании зафиксировали 87 летальных случаев, связанных с SARS-CoV-2 — наибольший рост с начала эпидемии коронавируса в стране.