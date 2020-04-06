Политика 1 час назад

Британского премьера Бориса Джонсона госпитализировали из-за COVID-19

Коронавирус у Бориса Джонсона обнаружили еще 10 назад

Британского премьера Бориса Джонсона госпитализировали из-за COVID-19 Британского премьера Бориса Джонсона госпитализировали из-за COVID-19
Борис Джонсон на телеконференции, когда он был в изоляции. Фото: The Guardian

Премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона забрали в больницу из-за коронавируса, сообщает ВВС.

По информации издания, Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования. Отмечается, что 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.

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"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса спустя 10 дней после положительного результата теста", — сообщила его пресс-секретарь.

Джонсону в больнице сделают анализы и обследуют. Кроме этого, ему должны сделать искусственную вентиляцию легких.

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За время карантина британский премьер опубликовал несколько видеосообщений. В последнем он рассказал, что чувствует себя лучше, но имеет лихорадку.

В конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19.

Ранее коронавирус обнаружили у 71-летнего принца Уэльского Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II.

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