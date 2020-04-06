Британского премьера Бориса Джонсона госпитализировали из-за COVID-19

Премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона забрали в больницу из-за коронавируса, сообщает ВВС.

По информации издания, Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования. Отмечается, что 10 дней после получения первого положительного результата теста на коронавирус Джонсон оставался дома. Он продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса спустя 10 дней после положительного результата теста", — сообщила его пресс-секретарь.

Джонсону в больнице сделают анализы и обследуют. Кроме этого, ему должны сделать искусственную вентиляцию легких.

За время карантина британский премьер опубликовал несколько видеосообщений. В последнем он рассказал, что чувствует себя лучше, но имеет лихорадку.

В конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон заразился коронавирусом COVID-19.

Ранее коронавирус обнаружили у 71-летнего принца Уэльского Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II.