США, Великобритания и Австралия договорились о разработке гиперзвукового оружия

5 апреля лидеры Австралии, Великобритания и США в рамках блока AUKUS достигли договоренностей о совместной разработке гиперзвукового оружия.

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Как сообщается на сайте британского правительства, страны также планируют вместе разрабатывать средства радиоэлектронной борьбы.

"Лидеры Австралии, Великобритании и США (AUKUS) – премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден – оценили прогресс в рамках AUKUS. Сегодня мы также обязались начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, а также средств радиоэлектронной борьбы", – сообщили в британском правительстве.

Кроме этого, лидеры государств-членов AUKUS договорились расширить обмен информацией в области оборонных инноваций.

"Эти инициативы дополнят наши существующие усилия по углублению сотрудничества в области кибервозможностей, искусственного интеллекта, квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей", – говорится в сообщении.

Лидеры AUKUS также остались удовлетворены ходом реализации программы по созданию атомных подводных лодок для Австралии.

Таким образом, союзники будут сотрудничать как в этой, так и в других областях.

Напомним, о создании нового индо-тихоокеанского альянса, в который вошли США, Великобритания и Австралия, в сентябре 2021 года заявил президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден.

Этот альянс должен позволить странам-участницам расширять совместный оборонный потенциал, включая решение Австралии укрепить свои ВМС подводными лодками с атомными силовыми установками.

Решение о создании индо-тихоокеанского альянса под названием AUKUS было принято на совместном виртуальном заседании с участием Джо Байдена, британского премьер-министра Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона.