Франция отозвала послов из США и Австралии из-за срыва сделки о строительстве субмарин

Власти Австралии приняли соглашение с США и Великобританией, которое предусматривает строительство атомных подводных лодок.
В 2016 году австралийцы согласовали договоренности с Францией на строительство субмарин, а новый пакт сорвал эту многомиллиардную сделку, сообщает BBC.
Как отмечается, о том, что США, Великобритания и Австралия приняли соглашение Aukus о трехстороннем партнерстве в области безопасности, направленном на противодействие Китаю, Франция узнала лишь за несколько часов до обнародования информации.
Это соглашение, в частности, предусматривает, что команды из трех стран составят общий план на ближайшие 18 месяцев по созданию нового австралийского подводного флота с атомными двигателями, который будет построен в Аделаиде.
Известно, что в 2016 году Австралия уже согласовала договоренности с Францией о строительстве 12 обычных подводных лодок. По состоянию на 2016 год эта сделка оценивалась в $37 млрд, впрочем, сейчас сумма могла вырасти до $66 млрд, пишет AP.
Теперь же новое соглашение Австралии сорвало эти договоренности.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил это решение, назвав его "двуликим и пренебрежительным".
В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что соглашение с Францией не соответствует стратегическим интересам его страны, а Франция имела все основания знать об этом.
"Конечно, это вызвало большое разочарование у правительства Франции, поэтому я понимаю их. Но, в то же время, Австралия, как и любое суверенное государство, всегда должна принимать решения, которые соответствуют нашим национальным оборонным интересам", — пояснил Моррисон.
В начале 2021 года в австралийских СМИ уже упоминали о возможном крахе проекта с Францией. А в июне представители обороны Австралии сообщили Сенату, что делают "умное" планирование на случай чрезвычайных ситуаций.
Вместе с тем посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо утверждает, что Франция не получила ни одного предупреждения о разрыве договоренностей. Он заявил, что это решение стало "ножом в спину".
Более того, глава МИД Франции сообщил об отзыве послов из США и Австралии "для переоценки ситуации".
"Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, существующего сейчас между нашими странами", — заявил Ле Дриан.
Он также отметил, что отзывать посла из Великобритании не будут, потому что не видят в этом необходимости. По его словам, в этой ситуации Великобритания напоминает "третье колесо".
Кроме того, Ле Дриан утверждает, что скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.
"НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ Альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции. Очевидно, что то, что только произошло, будет учитываться", — подчеркнул французский министр, пишет Le Figaro.
В то же время, глава МИД добавил, что эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.
"Но вместе с тем Европа должна вооружиться своим стратегическим компасом, и это будет под ответственностью Франции в первой половине 2022 года", — сказал он, имея в виду председательство Франции в Евросоюзе с 1 января 2022 года.
Говоря об отзыве французских послов в Канберре и Вашингтоне, министр объяснил, что это решение было принято из-за "серьезного кризиса".
"Была ложь, была двойственность, было серьезное нарушение доверия, было пренебрежение", — считает Ле Дриан.
При этом он напомнил, что американцы решили вывести войска из Афганистана без консультаций с союзниками, а теперь возникла проблема с подводными лодками.
"Если европейцы не чувствуют, что для того, чтобы остаться в истории, они должны объединиться и вместе защищать собственные интересы, тогда их судьба быть абсолютно разрозненными", — резюмировал чиновник.
Известно, что инициатива, получившая название Aukus, была объявлена совместно президентом США Джозефом Байденом и премьер-министрами Великобритании и Австралии Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном. Она касается трехстороннего партнерства в области безопасности.
Так, благодаря этим договоренностям, Австралия станет седьмой страной в мире, где подводные лодки будут оснащены ядерными реакторами. Однако Австралия не собирается получать ядерное оружие или создавать свое.
Ни один из трех лидеров не упомянул Китай. Но, как пишет The Guardian, нет никаких сомнений в том, что эта инициатива является ответом на агрессивные усилия Китая в Южно-Китайском море и воинственность по отношению к Тайваню.
В Китае, в свою очередь, уже осудили Aukus, назвав это соглашение "безответственным" и "ущербным".
Напомним, до США делились своими ядерными технологиями только с Великобританией — в рамках договоренностей 1958 года. Теперь атомная энергетика позволит австралийским ударным подводным лодкам оставаться в море до 5 месяцев и работать более тихо, чем нынешние дизельные суда класса Collins. Это даст возможность лучше уклоняться от обнаружения противником.
В мае 2021 года Австралия, для которой КНР является крупнейшим торговым партнером, захотела расторгнуть договор о 99-летней аренде Китаем одного из своих портов — еще и в рамках закона, позволяющего разрывать межгосударственные соглашения по соображениям национальной безопасности.
Как сообщалось, 15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки формируют новый индо-тихоокеанский альянс в области безопасности, вместе с двумя другими англоязычными государствами — Великобританией и Австралией.