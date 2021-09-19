Франция отозвала послов из США и Австралии из-за срыва сделки о строительстве субмарин

Власти Австралии приняли соглашение с США и Великобританией, которое предусматривает строительство атомных подводных лодок.

В 2016 году австралийцы согласовали договоренности с Францией на строительство субмарин, а новый пакт сорвал эту многомиллиардную сделку, сообщает BBC.

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Как отмечается, о том, что США, Великобритания и Австралия приняли соглашение Aukus о трехстороннем партнерстве в области безопасности, направленном на противодействие Китаю, Франция узнала лишь за несколько часов до обнародования информации.

Это соглашение, в частности, предусматривает, что команды из трех стран составят общий план на ближайшие 18 месяцев по созданию нового австралийского подводного флота с атомными двигателями, который будет построен в Аделаиде.

Известно, что в 2016 году Австралия уже согласовала договоренности с Францией о строительстве 12 обычных подводных лодок. По состоянию на 2016 год эта сделка оценивалась в $37 млрд, впрочем, сейчас сумма могла вырасти до $66 млрд, пишет AP.

Теперь же новое соглашение Австралии сорвало эти договоренности.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил это решение, назвав его "двуликим и пренебрежительным".

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В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что соглашение с Францией не соответствует стратегическим интересам его страны, а Франция имела все основания знать об этом.

"Конечно, это вызвало большое разочарование у правительства Франции, поэтому я понимаю их. Но, в то же время, Австралия, как и любое суверенное государство, всегда должна принимать решения, которые соответствуют нашим национальным оборонным интересам", — пояснил Моррисон.

В начале 2021 года в австралийских СМИ уже упоминали о возможном крахе проекта с Францией. А в июне представители обороны Австралии сообщили Сенату, что делают "умное" планирование на случай чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо утверждает, что Франция не получила ни одного предупреждения о разрыве договоренностей. Он заявил, что это решение стало "ножом в спину".

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Более того, глава МИД Франции сообщил об отзыве послов из США и Австралии "для переоценки ситуации".

"Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, существующего сейчас между нашими странами", — заявил Ле Дриан.

Он также отметил, что отзывать посла из Великобритании не будут, потому что не видят в этом необходимости. По его словам, в этой ситуации Великобритания напоминает "третье колесо".

Кроме того, Ле Дриан утверждает, что скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

"НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ Альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции. Очевидно, что то, что только произошло, будет учитываться", — подчеркнул французский министр, пишет Le Figaro.

В то же время, глава МИД добавил, что эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

"Но вместе с тем Европа должна вооружиться своим стратегическим компасом, и это будет под ответственностью Франции в первой половине 2022 года", — сказал он, имея в виду председательство Франции в Евросоюзе с 1 января 2022 года.

Говоря об отзыве французских послов в Канберре и Вашингтоне, министр объяснил, что это решение было принято из-за "серьезного кризиса".

"Была ложь, была двойственность, было серьезное нарушение доверия, было пренебрежение", — считает Ле Дриан.

При этом он напомнил, что американцы решили вывести войска из Афганистана без консультаций с союзниками, а теперь возникла проблема с подводными лодками.

"Если европейцы не чувствуют, что для того, чтобы остаться в истории, они должны объединиться и вместе защищать собственные интересы, тогда их судьба быть абсолютно разрозненными", — резюмировал чиновник.

Известно, что инициатива, получившая название Aukus, была объявлена совместно президентом США Джозефом Байденом и премьер-министрами Великобритании и Австралии Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном. Она касается трехстороннего партнерства в области безопасности.

Так, благодаря этим договоренностям, Австралия станет седьмой страной в мире, где подводные лодки будут оснащены ядерными реакторами. Однако Австралия не собирается получать ядерное оружие или создавать свое.

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Ни один из трех лидеров не упомянул Китай. Но, как пишет The Guardian, нет никаких сомнений в том, что эта инициатива является ответом на агрессивные усилия Китая в Южно-Китайском море и воинственность по отношению к Тайваню.

В Китае, в свою очередь, уже осудили Aukus, назвав это соглашение "безответственным" и "ущербным".

Напомним, до США делились своими ядерными технологиями только с Великобританией — в рамках договоренностей 1958 года. Теперь атомная энергетика позволит австралийским ударным подводным лодкам оставаться в море до 5 месяцев и работать более тихо, чем нынешние дизельные суда класса Collins. Это даст возможность лучше уклоняться от обнаружения противником.

В мае 2021 года Австралия, для которой КНР является крупнейшим торговым партнером, захотела расторгнуть договор о 99-летней аренде Китаем одного из своих портов — еще и в рамках закона, позволяющего разрывать межгосударственные соглашения по соображениям национальной безопасности.

Как сообщалось, 15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки формируют новый индо-тихоокеанский альянс в области безопасности, вместе с двумя другими англоязычными государствами — Великобританией и Австралией.