Посольство Украины в Австралии приостанавливает свою работу

Посольство Украины в Австралии приостанавливает прием граждан до 18 октября. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"В связи с продлением периода ожидания в АКТО до 15 октября 2021 года включительно встречи в посольстве Украины в Австралии будут приостановлены до 18 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

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В дипломатическом ведомстве отмечают, что в случае возникновения ситуаций, требующих немедленной реакции консульства, необходимо звонить на горячую линию по номеру мобильного телефона: 0452664592.

Кроме того, обратиться в посольство Украины в Австралии можно через почту по адресу: GPO BOX 1567, Канберра, Австралийская столичная территория, 2601, Австралия, уровень 12, Сент-Джордж Центр, 60 Маркус Кларк-стрит, Канберра, Австралийская столичная территория, Австралия, 2601 или по электронной почте consul_au@mfa.gov.ua.

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О возобновлении заездов в посольство объявят дополнительно.

Ранее сообщалось, что австралийская компания CWP Global планирует инвестировать 76 млн евро (90,2 млн долларов США) в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

Напомним, в Австралии планируют построить крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, строительство которого оценивается в $100 млрд.