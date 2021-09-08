Энергетика 1 час назад

Австралийцы хотят вложить в строительство ветроэлектростанции на Херсонщине 76 млн евро

Строительные работы планируют начать не ранее 2023 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Австралийская компания CWP Global планирует инвестировать 76 миллионов евро (90,2 млн долларов США) в строительство ветроэлектростанции на Херсонщине.

Как информирует Kherson.net.ua, мощность станции составит 73 МВт, а количество работников — 360 человек.

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По информации издания, на данный момент международный разработчик энергетической инфраструктуры CWP Global приобрел соответствующий наземный ветровой проект. 6 августа стало известно, что строительные работы начнутся не ранее 2023 года.

"Потенциал возобновляемой энергетики Украины и ее близость к растущему рынку Европы стали ключевыми моментами при выборе места для строительства ветроэлектростанции CWP Global", — заявил председатель компании Марк Крэндалл.

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CWP Global хочет поддержать переход Украины от производства энергии на основе ископаемого топлива к низкоуглеродному будущему, а также видит в нашей стране потенциал производства зеленого водорода в Западную Европу.

Австралийская компания CWP с центральным офисом в Ньюкасле основана в 2007 году. С тех пор она разработала почти 2 000 МВт проектов возобновляемой энергии. Это, кстати, и крупнейшая в Европе действующая наземная ветровая электростанция.

Напомним, на территории Присивашской сельской территориальной общины Херсонской области строится крупнейшая в Украине ветровая электростанция на площади 68 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Австралии планируют построить крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, строительство которого оценивается в $100 млрд.

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