VR Capital купила три ветровых электростанции на юге Одесской области

VR Capital Group 31 марта оформила в Одессе три соглашения о покупке 100% в ООО "Арцизская ВЭС", "Арцизская ВЭС-2" и "Килийская ВЭС" проектной мощностью 16,5 МВт каждая. Как сообщают в компании, она намерена инвестировать в них суммарно 75 млн грн.

25 марта покупку этих активов через британскую компанию Elementum (Ukraine) II Limited одобрил Антимонопольный комитет.

Девелоперскую часть проектов (выбор места размещения ветроэлектростанций, разработку и утверждение детальных планов территорий, проектов землеотводов, получения градостроительных условий, прохождение оценки воздействия проектов на окружающую среду, разработку технико-экономчиеских обосновний схем выдачи мощности, получение технических условий и договоров на присоединение ВЭС к энергосистеме Украины, разработку стадий "П" проектов ВЭС, экспертизу проектов, подписание предварительных договоров купли-продажи электроэнергии с ГП "Гарантированный покупатель") выполнила группа компаний "Метрополия".

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Продавцом доли в 68,61% в этих проектах выступил корпоративный инвестиционный фонд, принадлежащий владельцу ГК "Метрополия" Виктору Куртеву.

Продавцами 31,39% выступили Юрий Костробий и Оксана Козачок, которые в 2020 году осуществляли промежуточное финансирование проектов на стадии девелопмента.

Отмечается, что после продажи трех ВЭС "Метрополия" продолжит техническое сопровождение проектов на период их строительства до ввода в коммерческую эксплуатацию в 2022 году.