В монгольской пустыне построили крупнейшую солнечную электростанцию

В автономной республике Внутренняя Монголия завершилось строительство первой очереди крупнейшей солнечной электростанции.

По информации агентства "Синьхуа", проект реализовали в хошуне Далат-Ци.

Установленные в самом центре пустыни Кузупчи солнечные панели занимают площадь почти 1,2 млн квадратных метров.

Как сообщалось ранее, компания Adani Green Energy Limited заключила первое в своем роде "солнечное" соглашение с индийской корпорацией Solar Energy Corporation of India, которая предусматривает реализацию 8 ГВт солнечных проектов.

Соглашение является самым масштабным в мире и позволит привлечь $6 млрд и создать 400 тысяч рабочих мест.

Напомним, 10 июня Кабинет министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций — на 7,5%.