Энергетика 20 минут назад

В монгольской пустыне построили крупнейшую солнечную электростанцию

Солнечные панели в центре пустыни занимают площадь почти 1,2 млн квадратных метров

Фото: Синьхуа/Лянь Чжэнь Фото: Синьхуа/Лянь Чжэнь
Фото: Синьхуа/Лянь Чжэнь

В автономной республике Внутренняя Монголия завершилось строительство первой очереди крупнейшей солнечной электростанции.

По информации агентства "Синьхуа", проект реализовали в хошуне Далат-Ци.

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Установленные в самом центре пустыни Кузупчи солнечные панели занимают площадь почти 1,2 млн квадратных метров.

Как сообщалось ранее, компания Adani Green Energy Limited заключила первое в своем роде "солнечное" соглашение с индийской корпорацией Solar Energy Corporation of India, которая предусматривает реализацию 8 ГВт солнечных проектов.

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Соглашение является самым масштабным в мире и позволит привлечь $6 млрд и создать 400 тысяч рабочих мест.

Напомним, 10 июня Кабинет министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций — на 7,5%.

 

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