Кабмин решил уменьшить тарифы для "зеленой энергетики"

Вчера, 10 Июня, Кабинет министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Как сообщает пресс-служба Кабмина, документ предусматривает, что производители ВИЭ (возобновляемые источники энергии — Delo.ua) принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых тарифов", предусматривающей их уменьшение.

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В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра — на 7,5%.

Со своей стороны, украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации. Также украинская власть обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой энергетики" и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с Меморандумом, усиливается ответственность производителей ВИЭ по несбалансированное производство электроэнергии.

Также производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому тарифу".

Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.

"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций — на 7,5%.