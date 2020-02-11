"Зеленая" энергетика Германии подрывает европейский энергорынок — СМИ

"Зеленая" энергетика Германии из-за особенностей своего функционирования подрывает европейский рынок электрической энергии. Об этом говорится в статье "ВИЭ-энергетика Германии стала проблемой всей Европы" информационно-отраслевого портала Eenergy Мedia.

Как утверждают авторы материала, сегодня ВИЭ-энергетика Германии перекрывает более 35% ежегодного потребления электроэнергии посредством ветровых и солнечных электростанций. В стране работает более 30 тысяч ветряных турбин общей установленной мощностью около 60 ГВт. Кроме того, там насчитывается около 1,7 млн солнечных (фотоэлектрических) установок на 46 ГВт.

В то же время, чаще всего фактическое количество произведенной электроэнергии составляет только часть установленной мощности, а в отдельные дни — без ветра и солнца — генерация вовсе может упасть до нуля.

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"В 2016 году было 52 ночи, когда ветра практически не было, а солнечные батареи по понятным причинам энергии не давали", — приводят пример аналитики издания, добавляя, что средняя выработка электричества ветряными и солнечными установками в стране составляет в итоге около 17% от установленной мощности.

Из-за этого Германия нуждается в резервных источниках электроэнергии — в идеале они должны легко запускаться в короткие сроки и уметь обеспечить до 100% потребности страны в электроэнергии. Однако в ветреные и солнечные дни эти источники будут простаивать, что экономически не целесообразно.

На данный момент для гарантии стабильной мощности немцы полагаются на угольные, газовые ТЭС и оставшиеся АЭС, а также на импорт электроэнергии из других стран. В неудачные дни Германии приходится покупать энергию у Франции и Швеции.

"А в "хорошие дни" страна наводняет Европу избыточной энергией от своих ветровых и солнечных установок, часто по демпинговым ценам. Таким образом, ФРГ превратила нестабильность своей ВИЭ-энергетики в общеевропейскую проблему", — отмечают авторы статьи.

При этом Немецкое энергетическое агентство (DENA) прогнозирует, что к 2050 году на возобновляемые источники в Германии должно приходиться 80% общего потребления электроэнергии, однако для обеспечения стабильного электроснабжения стране нужно будет поддерживать 61 ГВт традиционных мощностей "в резерве".

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Чтобы этого добиться, властям нужно реорганизовать большую часть системы передачи и распределения электроэнергии, которая была разработана и построена для работы в совершенно другом режиме.

Аналитики подытожили, что попытка перехода к возобновляемым источникам в качестве основы энергетической системы ФРГ — план Energiewende — уже значительно снизила экономическую эффективность страны, а постоянно растущие цены на электроэнергию, а также налоги и сборы отражают истинные издержки политики правительства.