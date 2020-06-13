В Индии заключили самую крупную в истории сделку по строительству солнечных электростанций

Компания Adani Green Energy Limited заключила первое в своем роде "солнечное" соглашение с индийской корпорацией Solar Energy Corporation of India, которая предусматривает реализацию 8 ГВт солнечных проектов, сообщает EcoTown со ссылкой на Solar Daily.

По информации издания, соглашение является самым масштабным в мире и позволит привлечь $6 млрд и создать 400 тысяч рабочих мест.

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В издании отмечают, что новые солнечные электростанции должны сэкономить 900 млн тонн углекислого газа.

Соглашение приведет компанию Adani Green Energy Limited ближе к достижению установленной производственной мощности — 25 ГВт возобновляемой энергии к 2025 году, что, в свою очередь, приведет к $15 млрд инвестиций.

На основе соглашения реализация солнечных проектов мощностью 8 ГВт произойдет в течение следующих пяти лет.

Первые 2 ГВт появятся к 2022 году, а остальные 6 ГВт добавляться по 2 ГВт ежегодно до 2025 года.

Напомним, 10 июня Кабинет министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций — на 7,5%.