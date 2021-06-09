Энергетика 40 минут назад

В Херсонской области строят крупнейшую в Украине ветровую электростанцию

Для размещения ветровой электростанции используют непригодные для сельскохозяйственной деятельности земли

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

На территории Присивашской сельской территориальной общины Херсонской области строится крупнейшая в Украине ветровая электростанция на площади 68 гектаров.

Как сообщает Kherson, до конца года там планируют установить 64 ветряка высотой 120 метров. Мощность ветропарка составит 250 МВт.

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По информации издания, активной площадкой для внедрения "зеленой" энергетики Херсонская область стала в 2010 году, когда были реализованы первые проекты солнечной и ветроэнергетики. Сооружение альтернативных электростанций выгодно для местных общин.

Общая стоимость проекта ветропарка в Присивашской общине — 450 млн евро.

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Для размещения ветровой электростанции используют непригодные для сельскохозяйственной деятельности земли.

На сегодняшний день в Херсонской области действуют семь ветровых и 47 солнечных электростанций.

Напомним, компания VR Capital Group 31 марта оформила в Одессе три соглашения о покупке 100% в ООО "Арцизская ВЭС", "Арцизская ВЭС-2" и "Килийская ВЭС" проектной мощностью 16,5 МВт каждая. 

25 марта покупку этих активов через британскую компанию Elementum (Ukraine) II Limited одобрил Антимонопольный комитет.

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