В Австралии планируют построить крупнейший в мире центр возобновления энергии

В Австралии планируют построить крупнейший в мире центр возобновляемой энергии, строительство которого оценивается в $100 млрд.

Как передает Interia, центр будет возведен на площади около 15 тысяч квадратных метров в три очереди, каждая из которых даст возможность производить 3,5 млн тонн зеленого водорода или 20 млн тонн зеленого аммиака в год.

Весь центр будет производить до 50 гигаватт-час электроэнергии, используя только солнечную и ветровую энергию.

WGEH заявляет пока что только о трех запланированных этапах развития объекта. Каждый из них может производить 3,5 млн тонн зеленого водорода или 20 млн тонн зеленого аммиака в год. Весь центр должен иметь возможность вырабатывать до 50 гигаватт энергии, используя только солнечную и ветровую энергию.

Производимые водород и аммиак будут использоваться на электростанциях, в тяжелой промышленности и авиации. Консорциум также планирует построить гигантскую морскую платформу, которая упростит передачу энергии непосредственно на корабли.

В настоящее время все находится на стадии предложения. Однако в консорциуме надеются, что идея заинтересует Минприроды. В случае одобрения проект WGEH станет крупнейшей инвестицией в возобновляемую энергетику в мире.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей.

Ранее страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года. Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.

Тем временем автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь — выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей. В частности, автопродажи Tesla выросли на 222%.