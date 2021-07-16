В Украине могут запретить ввоз бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года

Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" подготовили в ведомстве.

Этот проект призван стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для выполнения Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года.

Также документ разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.

В частности, законопроектом предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

- с января 2027 года — запрет на бывшие в употреблении автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

- с января 2030 года — запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

В то же время запрет не будет распространяться на:

- автомобили Вооруженных Сил и других воинских формирований;

- автомобили, используемые фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства;

- автомобили, которые приобретаются по наследству;

- автомобили, изготовленные до 1981 года.

Ранее страны G7 поставили цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года. Также Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030-х и инвестировать не менее $500 млрд в ближайшие 5 лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач.

Тем временем автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь — выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей. В частности, автопродажи Tesla выросли на 222%.