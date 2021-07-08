Еврокомиссия оштрафовала BMW, Volkswagen, Audi и Porsche на €875 млн за сговор

Европейская комиссия признала виновными в картельном сговоре автомобильные концерны Daimler, BMW и Volkswagen и наложила штраф за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

В частности, штраф наложен за "вступление в сговор относительно технических разработок в области очистки от оксидов азота".

"Комиссия наложила штраф в размере 875 млн 189 тысяч евро. Компания Daimler не была оштрафована, поскольку сообщила Комиссии о существовании сговора. Все стороны признали свою причастность и согласились урегулировать дело", — отмечается в заявлении.

При этом еврокомиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, пояснила, что производители автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche обладают технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС.

Однако они, по ее словам, избегали конкуренции в использовании всего потенциала этой технологии для очистки и применяли ее не более, чем это требуется по закону.

Как сообщалось, "дизельный скандал" разразился осенью 2015 года после того, как американские экологические службы обнаружили, что на автомобили Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, что позволяло в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.

Volkswagen уже обязали выплатить штраф в размере 1 млрд евро. В США VW выплатил уже $18 млрд штрафа и компенсаций.

В мае 2020 года суд в Германии также обязал концерн выплатить компенсации пострадавшим в результате "дизельгейта". Кроме того, против концерна судятся и в Австралии, Канаде, Великобритании.

В августе 2020 года стало известно, что немецкий автоконцерн Daimler AG выплатит $2,2 млрд, чтобы урегулировать спор относительно данных по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей на территории США.