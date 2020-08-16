"Дизельный скандал": Daimler выплатит в США более $2 млрд

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG выплатит $2,2 млрд, чтобы урегулировать спор относительно данных по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей на территории США.

Об этом сообщило издание The Verge.

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В частности, компания выплатит $1,5 млрд американским органам, среди которых Управление по охране окружающей природной среды и Отдел Минюста по защите экологии.

Концерн также согласился выплатить еще $700 млн владельцам автомобилей, которые подали отдельный иск в суд.

Указано, что когда в 2019 году в Германии разгорелся скандал вокруг манипуляций данными по содержанию вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей автомобилей компании Volkswagen, Минюст США начал собственное расследование относительно возможных подобных нарушений со стороны других компаний на территории страны.

В результате этого расследования Daimler был вынужден отозвать почти 800 тысяч автомобилей.

Как сообщалось, "дизельный скандал" разразился осенью 2015 года после того, как американские экологические службы обнаружили, что на автомобили Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, что позволяло в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.

Volkswagen уже обязали выплатить штраф в размере 1 млрд евро. В США VW выплатил уже $18 млрд штрафа и компенсаций.

В мае 2020 года суд в Германии также обязал концерн выплатить компенсации пострадавшим в результате "дизельгейта". Кроме того, против концерна судятся и в Австралии, Канаде, Великобритании.

Как известно, Daimler AG — один из ведущих мировых автопроизводителей, пятый по величине автоконцерн в мире. В состав концерна входят такие компании: Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Smart, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Setra и другие.