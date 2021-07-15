В Виннице планируют производить "зеленый" водород

Инжиниринговая компания-инвестор в возобновляемую энергетику KNESS получила разрешительную документацию на строительство исследовательской площадки по производству "зеленого" водорода в Виннице.

Как сообщает пресс-центр компании, водород планируют разрабатывать по собственной разработки KNESS RnD Center.

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"Сегодня KNESS RnD Center получил градостроительные условия и ограничения на строительство демонстрационно-исследовательского площадкИ по производству зеленого водорода (добытого с помощью возобновляемой энергии) в Виннице", — говорится в сообщении

По словам представителя KNESS Евгения Дидиченко, сейчас отрабатывается новая технология производства.

"Предполагается переход от лабораторных разработок до отработки в промышленном масштабе всей технологической цепочки подготовки производства, сепарации и хранения водорода. Отрабатывается новая технология производства, отличная от электролиза, адаптированная для интеграции с солнечными станциями", — отметил Дидиченко.

В свою очередь руководитель проекта Андрей Бондарь подчеркнул, что водород — это реальная экономически обоснованная возможность сезонного аккумулирования энергии и необходимое звено в переходе на возобновляемые источники энергии, которого до сих пор не хватало.

"Водородная площадка позволит узнать объективную стоимость технологии генерации водорода в промышленном масштабе, отработать опытную установку, оптимизировать ее в реальных условиях", — заявил Бондарь.

Напомним, компании "Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одним из главных направлений сотрудничества Украины с ЕС является производство водорода как перспективного энергетического ресурса.