Энергетика 1 час назад

В Виннице планируют производить "зеленый" водород

В настоящее время предприятие KNESS отрабатывает новую технологию производства водорода

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Инжиниринговая компания-инвестор в возобновляемую энергетику KNESS получила разрешительную документацию на строительство исследовательской площадки по производству "зеленого" водорода в Виннице.

Как сообщает пресс-центр компании, водород планируют разрабатывать по собственной разработки KNESS RnD Center.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня KNESS RnD Center получил градостроительные условия и ограничения на строительство демонстрационно-исследовательского площадкИ по производству зеленого водорода (добытого с помощью возобновляемой энергии) в Виннице", — говорится в сообщении

По словам представителя KNESS Евгения Дидиченко, сейчас отрабатывается новая технология производства.

Читайте также:
Энергосообщество: проект РГК — самый значимый для развития водородной энергетики в Украине

"Предполагается переход от лабораторных разработок до отработки в промышленном масштабе всей технологической цепочки подготовки производства, сепарации и хранения водорода. Отрабатывается новая технология производства, отличная от электролиза, адаптированная для интеграции с солнечными станциями", — отметил Дидиченко.

В свою очередь руководитель проекта Андрей Бондарь подчеркнул, что водород — это реальная экономически обоснованная возможность сезонного аккумулирования энергии и необходимое звено в переходе на возобновляемые источники энергии, которого до сих пор не хватало.

"Водородная площадка позволит узнать объективную стоимость технологии генерации водорода в промышленном масштабе, отработать опытную установку, оптимизировать ее в реальных условиях", — заявил Бондарь.

Напомним, компании "Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одним из главных направлений сотрудничества Украины с ЕС является производство водорода как перспективного энергетического ресурса.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минздрав ведет переговоры о получении технологий производства вакцины от Covid-19
Минздрав ведет переговоры о получении технологий производства вакцины от Covid-19
Минэкономики предлагает под Чернобылем выращивать кукурузу для производства биогаза
Минэкономики предлагает под Чернобылем выращивать кукурузу для производства биогаза
Владимир Крупко: "Tolk − знак качества на рынке электроэнергии"
Владимир Крупко: "Tolk − знак качества на рынке электроэнергии"
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минэнерго могут прикрывать схемы по импорту угля из "ЛДНР", — эксперт

  3. Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку

  4. Инспекции подействовали: работодатели Украины в июле стали оформлять работников вдвое чаще

  5. В Харьков поставили тысячи доз испорченной вакцины Pfizer: ОГА прокомментировала инцидент

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...