"Метинвест" и ДТЭК хотят производить водород с помощью возобновляемых источников энергии

"Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.

Об этом во время пресс-конференции рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По его словам, компания движется от традиционной металлургии в сторону электрометаллургии и прямого восстановления железа. Первый шаг уже сделан: благодаря модернизации Центральный ГОК может производить окатыши с содержанием железа выше 67%, которые можно использовать для прямого восстановления железа.

"Сегодня прорабатываем проекты постройки комплекса прямого восстановления железа, которое будет использоваться в электрометаллургии, это снизит выбросы, в перспективе планируем использовать водород", — сказал Рыженков, уточнив, что под пилотный проект сейчас выбирают площадку: это будет либо Запорожье, либо Мариуполь. Решение примут в ближайшие год-полтора, реализация проекта займет 5-7 лет.

Технология, по словам топ-менеджера, заключается в следующем: высокожелезистый окатыш с ЦентрГОКа подается на установку прямого восстановления, которая будет работать на природном газе, а в перспективе — на водороде. После чего получившийся продукт загружается в электроплавильную печь, которая будет выплавлять сталь.

"Только внедрение проекта по прямому восстановлению железа и электрометаллургии позволит снизить карбоновый след в два раза", — говорит Рыженков, уточнив, что комплекс сможет выйти на производство 4-4,5 млн тонн стали в год, что позволит в течение 10-13 лет заменить производство "Азовстали". При этом саму "Азовсталь" закрывать не будут, там останется прокатное производство.

Параллельно компания смотрит на замену энергоресурсов.

"Мы начали прорабатывать тему водорода, производство также может быть расположено в Мариуполе или Запорожье... Вместе с коллегами из ДТЭК прорабатываем вариант производства водорода с помощью возобновляемых источников энергии. Наши города присутствия имеют потенциал, в Мариуполе, который находится возле моря, можно развивать ветроэлектроэнергетику, включая офшор, в Запорожье есть солнечная энергетика", — отметил Рыженков.