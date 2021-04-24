У берегов Бали затонула индонезийская подводная лодка, погибли 53 члена экипажа

У берегов острова Бали затонула индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402.

В результате происшествия погибли все 53 члена экипажа судна, сообщает AP.

В частности, Военно-морские силы Индонезии заявили, что нет никакой надежды найти живых членов экипажа.

Командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно сообщил, что спасатели нашли несколько предметов из подлодки KRI Nanggala 402. Их показали на пресс-конференции. Среди вещей — молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами.

"Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подводную лодку из статуса "потерянная" (связь) в статус "затонувшая", — добавил Маргоно.

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Известно, что индонезийская подводная лодка перестала выходить на связь 21 апреля. Она исчезла в 95 км к северу от берегов острова Бали.

ВМС Индонезии начали поисковую операцию KRI Nanggala-402 и 53 членов экипажа, находившихся на борту подводной лодки.

Напомним, в аннексированном Севастополе (АР Крым) в ночь на 15 декабря 2019 года затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота России.