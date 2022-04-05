Австралия запретила экспортировать предметы роскоши в РФ

Правительство Австралии решило ввести запрет на экспорт в Российскую Федерацию определенных предметов роскоши, включая вино, дорогостоящую косметику и запчасти для элитных автомобилей.

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Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии, санкции введены из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Эти санкции нацелены на президента Путина и его богатых помощников, а не на рядовых российских потребителей. Они предпринимаются в координации с ключевыми партнерами для ограничения доступа российской элиты к таким товарам, говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в Европейском Союзе и США уже действуют запреты. Кроме этого, сегодня аналогичный запрет вступит в силу в Японии, а вскоре последуют санкции Великобритании.

"Этот запрет следует за нашими целенаправленными финансовыми санкциями в отношении президента Путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и специалистов по дезинформации, а также высокопоставленных российских военных руководителей. Это также следует за нашим запретом на экспорт глинозема и бокситов в Россию", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что "правительство Австралии продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины". Санкции вступают в силу 7 апреля 2022 года.

Напомним, правительство Австралии ввело пошлину 35% на весь импорт из России и Беларуси из-за циничного вторжения в Украину и кровавой войны.

Кроме того, чтобы поддержать народ Украины, правительство Австралии предоставит гуманитарную помощь на сумму 65 млн долларов, 70 тысяч тонн энергетического угля для поддержки энергетической безопасности Украины, а также временные визы для украинцев.

Источник фото: ua.depositphotos.com