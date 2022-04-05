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Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до РФ
Уряд Австралії вирішив запровадити заборону на експорт до Російської Федерації певних предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику та запчастини для елітних автомобілів.
Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Австралії, санкції запроваджено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Ці санкції націлені на президента Путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів. Вони робляться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів – йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що у Європейському союзі та США вже діють заборони. Крім цього, сьогодні аналогічна заборона набуде чинності в Японії, а незабаром будуть санкції Великобританії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями щодо президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і фахівців з дезінформації, а також високопоставлених російських військових керівників. Це також слідує за нашою забороною на експорт глинозему та бокситів до Росії", – наголосили у МЗС.
У відомстві додали, що " уряд Австралії продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України " . З акції набирають чинності 7 квітня 2022 року.
Нагадаємо, уряд Австралії запровадив мито 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі через цинічне вторгнення в Україну та криваву війну.
Крім того, щоб підтримати народ України, уряд Австралії надасть гуманітарну допомогу на суму 65 млн. доларів, 70 тисяч тонн енергетичного вугілля для підтримки енергетичної безпеки України, а також тимчасові візи для українців.
Джерело фото: ua. depositphotos. com