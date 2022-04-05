Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до РФ

Уряд Австралії вирішив запровадити заборону на експорт до Російської Федерації певних предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику та запчастини для елітних автомобілів.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Австралії, санкції запроваджено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ці санкції націлені на президента Путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів. Вони робляться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що у Європейському союзі та США вже діють заборони. Крім цього, сьогодні аналогічна заборона набуде чинності в Японії, а незабаром будуть санкції Великобританії.

"Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями щодо президента Путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і фахівців з дезінформації, а також високопоставлених російських військових керівників. Це також слідує за нашою забороною на експорт глинозему та бокситів до Росії", – наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що " уряд Австралії продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України " . З акції набирають чинності 7 квітня 2022 року.

Нагадаємо, уряд Австралії запровадив мито 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі через цинічне вторгнення в Україну та криваву війну.

Крім того, щоб підтримати народ України, уряд Австралії надасть гуманітарну допомогу на суму 65 млн. доларів, 70 тисяч тонн енергетичного вугілля для підтримки енергетичної безпеки України, а також тимчасові візи для українців.

Джерело фото: ua. depositphotos. com