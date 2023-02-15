Україна збільшила експорт органічної продукції до ЄС та Швейцарії на 13%

У 2022 році Україна експортувала до ЄС та Швейцарії 225 814 тонн органічної продукції, що на 13% більше, ніж у 2021 році. Попри війну такий результат був досягнутий завдяки посиленій роботі учасників органічного сектору України та їхніх міжнародних партнерів.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

Для розуміння зростання обсягів експорту української органічної продукції він навів дані 2021 року. Так, загальна сума експорту такої продукцію в тому році склала $222 млн. Тоді ж Україна зайняла 5-те місце у світі із 126-ти країн за обсягами імпорту органічної продукції до ЄС. Понад 80 видів української продукції експортувалося до 30 країн світу.

Висоцький акцентував, що вже зараз Україні потрібні повноцінна перебудова та інтеграція до європейської спільноти, зокрема, у сфері органічного виробництва.

"Паралельно із впровадженням національного законодавства ми працюємо над його адаптацією відповідно до нового регулювання ЄС у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", — розповів він.

В свою чергу Європейська комісія скасувала імпортні тарифи і квоти на товари з України та призупинила дію заходів додаткового контролю, що застосовувалися до органічної продукції з України з 2015 року.

Загалом за підсумками 2022 року Україна відвантажила на ринки країн ЄС агропродовольчої продукції на $13,1 млрд, що склало 56% від всього аграрного експорту. Зокрема, відомо, що за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи,

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