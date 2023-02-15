Украина увеличила экспорт органической продукции в ЕС и Швейцарию на 13%

В 2022 году Украина экспортировала в ЕС и Швейцарию 225 814 тонн органической продукции, что на 13% больше, чем в 2021 году. Несмотря на войну, такой результат был достигнут благодаря усиленной работе участников органического сектора Украины и их международных партнеров.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.

Для понимания роста объемов экспорта украинской органической продукции он привел данные за 2021 год. Так, общая сумма экспорта такой продукции в том году составила $222 млн. Тогда же Украина заняла 5-е место в мире из 126-ти стран по объемам импорта органической продукции в ЕС. Более 80 видов украинской продукции экспортировалось в 30 стран мира.

Высоцкий акцентировал, что уже сейчас Украине нужна полноценная перестройка и интеграция в европейское сообщество, в частности, в сфере органического производства.

"Параллельно с внедрением национального законодательства мы работаем над его адаптацией в соответствии с новым регулированием ЕС в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции", — рассказал он.

В свою очередь, Европейская комиссия отменила импортные тарифы и квоты на товары из Украины и приостановила действие мер дополнительного контроля, применявшихся к органической продукции из Украины с 2015 года.

В целом, по итогам 2022 года Украина отгрузила на рынки стран ЕС агропродовольственную продукцию на $13,1 млрд, что составило 56% от всего аграрного экспорта. В частности, известно, что по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы

Источник фото: ua.depositphotos.com