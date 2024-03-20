В пункте пропуска "Медика-Шегини" возобновлено движение всех транспортных средств

Движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини" полностью разблокировано и происходит в штатном режиме, сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

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Перед этим Госпогранслужба сообщила, что в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях.

Напомним, 20 марта около 11.10 польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини".

Протестующие полностью заблокировали фуры на двух КПП

Как рассказал в комментарии "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, польские протестующие вообще перестали пропускать грузовики в сторону Польши на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". За сутки границу там не пересекла ни одна фура.

На КПП "Шегини" ситуация похожая. Там за сутки в Польшу въехало несколько грузовиков.

По его данным, по состоянию на утро 20 марта на пяти направлениях в очередях на территории Польши в общей сложности находилось 850 грузовиков, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный. 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В тот же день состоялся разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, но так и не привел к достижению какого-либо соглашения.