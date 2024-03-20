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Транспорт
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Польские протестующие начали блокировать движение автобусов на одном из КПП

Польские протестующие начали блокировать движение автобусов на одном из КПП
Польские протестующие начали блокировать движение автобусов на одном из КПП

20 марта около 11.10 польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини".

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Согласно информации от польских коллег, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10", - написали пограничники.

Согласно сообщению, поляки планируют пропускать по одному автобусу каждые два часа как на въезд в Украину, так и на выезд.

На данный момент неизвестно, сколько времени займет ограничение движения для этого вида транспорта.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков 11 марта сообщал, что польские протестующие вместе с представителями полиции останавливают пассажирские автобусы и не пропускают их через границу без объяснения причины.

Однако польская полиция опровергала сообщения Кубракова и свою причастность к задержкам автобусов с пассажирами, пишет Dziennik Gazeta Prawna .

Тогда посол Украины в Польше   Василий Зварыч написал, что в связи с появлением новостей о задержках пассажирских автобусов, на место происшествия выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине.

Между тем блокирование польско-украинской границы польскими фермерами привело к тому, что в феврале Украина потеряла 7,7 млрд грн таможенных платежей.

Протестующие полностью заблокировали фуры на двух КПП

Как рассказал в комментарии "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, польские протестующие вообще перестали пропускать грузовики в сторону Польши на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через сутки там граница не перешла ни одна фура.

На КПП "Шегини" ситуация похожая. Там за сутки в Польшу въехало несколько грузовиков.

По его данным, по состоянию на утро 20 марта на пяти направлениях в очередях на территории Польши всего находится 850 грузовиков, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный. 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В тот же день состоялся разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, но так и не   привела к достижению любого соглашения.

Автор:
Татьяна Гойденко