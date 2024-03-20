Польские протестующие начали блокировать движение автобусов на одном из КПП

20 марта около 11.10 польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини".

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Согласно информации от польских коллег, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10", - написали пограничники.

Согласно сообщению, поляки планируют пропускать по одному автобусу каждые два часа как на въезд в Украину, так и на выезд.

На данный момент неизвестно, сколько времени займет ограничение движения для этого вида транспорта.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков 11 марта сообщал, что польские протестующие вместе с представителями полиции останавливают пассажирские автобусы и не пропускают их через границу без объяснения причины.

Однако польская полиция опровергала сообщения Кубракова и свою причастность к задержкам автобусов с пассажирами, пишет Dziennik Gazeta Prawna .

Тогда посол Украины в Польше Василий Зварыч написал, что в связи с появлением новостей о задержках пассажирских автобусов, на место происшествия выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине.

Между тем блокирование польско-украинской границы польскими фермерами привело к тому, что в феврале Украина потеряла 7,7 млрд грн таможенных платежей.

Протестующие полностью заблокировали фуры на двух КПП

Как рассказал в комментарии "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, польские протестующие вообще перестали пропускать грузовики в сторону Польши на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через сутки там граница не перешла ни одна фура.

На КПП "Шегини" ситуация похожая. Там за сутки в Польшу въехало несколько грузовиков.

По его данным, по состоянию на утро 20 марта на пяти направлениях в очередях на территории Польши всего находится 850 грузовиков, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный. 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В тот же день состоялся разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, но так и не привела к достижению любого соглашения.