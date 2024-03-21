Поляки планують розблокувати пункт пропуску "Зосин-Устилуг"

Польські фермери, які продовжують протести на кордоні з Україною, 21 березня розблокують пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

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Про це повідомила Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, сьогодні , 21 березня, з 20:00 год. тимчасово припиняється протест, повʼязаний з частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух буде здійснюватися без ускладнень.

Зауважимо, 20 березня польські протестувальники розблокували рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині".

Проїзд транспортних засобів відбувається в штатному режимі,

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".