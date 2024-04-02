Поляки поновили блокаду пункту пропуску "Угринів – Долгобичув"

У вівторок, 2 квітня, польські протестувальники поновили блокування руху для вантажівок перед пунктом пропуску "Угринів – Долгобичув".

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що за інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів – Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок.

Відтак ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

У Держприкордонслужбі просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.

Нагадаємо, у четвер, 28 березня, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", що на польсько-українському кордоні, тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.

Зауважимо, 20 березня польські протестувальники розблокували рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині". Проїзд транспортних засобів відбувається в штатному режимі.

Також польські фермери 21 березня розблокували пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".