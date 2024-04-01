За дев'ять місяців Україна експортувала майже 35 млн тонн зерна

Згідно з даними Державної митної служби України, за 2023/2024 маркетинговий рік (з 1 липня 2023 року по 1 квітня 2024 року) експорт зернових та зернобобових культур з України сягнув 34,862 мільйона тонн, з яких 5,192 млн тонн було відвантажено в березні.

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Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

З цього обсягу на пшеницю припадає 13,842 мільйона тонн, ячмінь - 1,962 мільйона тонн, жито - 10 тисяч тонн, а кукурудзу експортовано 18,765 мільйона тонн.

Лише у березні 2024 року було експортовано 5,192 мільйона тонн зернових, у тому числі 2,07 мільйона тонн пшениці, 339 тисяч тонн ячменю та 2,77 мільйона тонн кукурудзи.

Також за маркетинговий рік було експортовано 75,1 тисячу тонн борошна пшеничного, 4,2 тисячі тонн іншого борошна та 79,3 тисячі тонн разом у перерахунку на зерно. У березні борошна пшеничного експортували 4,9 тисячі тонн, іншого борошна - 0,4 тисячі тонн.

Загалом, експорт зернових та борошна з України за маркетинговий рік 2023/2024 станом на 1 квітня 2024 року становив 34,967 мільйона тонн, з яких у березні було експортовано 5,199 мільйона тонн.

Для порівняння, за попередній 2022/2023 маркетинговий рік станом на 3 квітня 2023 року обсяг експорту зерна та борошна становив 38,202 мільйона тонн, зокрема у квітні 2023 року було експортовано 71 тисячу тонн.

Зауважимо, що у лютому 2024 року Україні вдалося експортувати 8 млн тонн агропродукції, що на 3,4% більше аналогічного показника попереднього місяця. Але через протести польських фермерів не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і певна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.

В Українському клубі аграрного бізнесу додають, що Україна мала б ще вищі показники експорту, якби не виникали проблеми з блокуванням кордону польськими протестувальниками.

Джерело фото: ua.depositphotos.com