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За дев'ять місяців Україна експортувала майже 35 млн тонн зерна
Згідно з даними Державної митної служби України, за 2023/2024 маркетинговий рік (з 1 липня 2023 року по 1 квітня 2024 року) експорт зернових та зернобобових культур з України сягнув 34,862 мільйона тонн, з яких 5,192 млн тонн було відвантажено в березні.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
З цього обсягу на пшеницю припадає 13,842 мільйона тонн, ячмінь - 1,962 мільйона тонн, жито - 10 тисяч тонн, а кукурудзу експортовано 18,765 мільйона тонн.
Лише у березні 2024 року було експортовано 5,192 мільйона тонн зернових, у тому числі 2,07 мільйона тонн пшениці, 339 тисяч тонн ячменю та 2,77 мільйона тонн кукурудзи.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також за маркетинговий рік було експортовано 75,1 тисячу тонн борошна пшеничного, 4,2 тисячі тонн іншого борошна та 79,3 тисячі тонн разом у перерахунку на зерно. У березні борошна пшеничного експортували 4,9 тисячі тонн, іншого борошна - 0,4 тисячі тонн.
Загалом, експорт зернових та борошна з України за маркетинговий рік 2023/2024 станом на 1 квітня 2024 року становив 34,967 мільйона тонн, з яких у березні було експортовано 5,199 мільйона тонн.
Для порівняння, за попередній 2022/2023 маркетинговий рік станом на 3 квітня 2023 року обсяг експорту зерна та борошна становив 38,202 мільйона тонн, зокрема у квітні 2023 року було експортовано 71 тисячу тонн.
Зауважимо, що у лютому 2024 року Україні вдалося експортувати 8 млн тонн агропродукції, що на 3,4% більше аналогічного показника попереднього місяця. Але через протести польських фермерів не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і певна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.
В Українському клубі аграрного бізнесу додають, що Україна мала б ще вищі показники експорту, якби не виникали проблеми з блокуванням кордону польськими протестувальниками.
Джерело фото: ua.depositphotos.com