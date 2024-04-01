За девять месяцев Украина экспортировала почти 35 млн. тонн зерна

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, за 2023/2024 маркетинговый год (с 1 июля 2023 по 1 апреля 2024 года) экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины достиг 34,862 миллиона тонн, из которых 5,192 млн тонн было отгружено в марте.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Из этого объема на пшеницу приходится 13,842 миллиона тонн, ячмень – 1,962 миллиона тонн, рожь – 10 тысяч тонн, а кукурузы экспортировано 18,765 млн тонн.

Только в марте 2024 года было экспортировано 5,192 млн тонн зерновых, в том числе 2,07 млн тонн пшеницы, 339 тысяч тонн ячменя и 2,77 млн тонн кукурузы.

Также за маркетинговый год было экспортировано 75,1 тысяч тонн муки пшеничной, 4,2 тысяч тонн другой муки и 79,3 тысяч тонн вместе в пересчете на зерно. В марте муки пшеничной экспортировали 4,9 тысячи тонн, другой муки - 0,4 тысячи тонн.

В целом экспорт зерновых и муки из Украины за маркетинговый год 2023/2024 по состоянию на 1 апреля 2024 составил 34,967 миллиона тонн, из которых в марте было экспортировано 5,199 миллиона тонн.

Для сравнения, за предыдущий 2022/2023 маркетинговый год по состоянию на 3 апреля 2023 г. объем экспорта зерна и муки составил 38,202 миллиона тонн, в том числе в апреле 2023 года было экспортировано 71 тысячу тонн.

Заметим, что в феврале 2024 года Украине удалось экспортировать 8 млн. тонн агропродукции, что на 3,4% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Но из-за протестов польских фермеров не вся продукция успела физически пересечь границу и определенное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд.

В Украинском клубе аграрного бизнеса добавляют, что Украина имела бы еще более высокие показатели экспорта, если бы не возникали. проблемы с блокировкой границы польскими протестующими.

Источник фото: ua.depositphotos.com