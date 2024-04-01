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Категория
Агро
Дата публикации

За девять месяцев Украина экспортировала почти 35 млн. тонн зерна

За девять месяцев Украина экспортировала почти 35 млн. тонн зерна
За девять месяцев Украина экспортировала около 35 млн тонн зерна. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, за 2023/2024 маркетинговый год (с 1 июля 2023 по 1 апреля 2024 года) экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины достиг 34,862 миллиона тонн, из которых 5,192 млн тонн было отгружено в марте.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Из этого объема на пшеницу приходится 13,842 миллиона тонн, ячмень – 1,962 миллиона тонн, рожь – 10 тысяч тонн, а кукурузы экспортировано 18,765 млн тонн.

Только в марте 2024 года было экспортировано 5,192 млн тонн зерновых, в том числе 2,07 млн тонн пшеницы, 339 тысяч тонн ячменя и 2,77 млн тонн кукурузы.

Также за маркетинговый год было экспортировано 75,1 тысяч тонн муки пшеничной, 4,2 тысяч тонн другой муки и 79,3 тысяч тонн вместе в пересчете на зерно. В марте муки пшеничной экспортировали 4,9 тысячи тонн, другой муки - 0,4 тысячи тонн.

В целом экспорт зерновых и муки из Украины за маркетинговый год 2023/2024 по состоянию на 1 апреля 2024 составил 34,967 миллиона тонн, из которых в марте было экспортировано 5,199 миллиона тонн.

Для сравнения, за предыдущий 2022/2023 маркетинговый год по состоянию на 3 апреля 2023 г. объем экспорта зерна и муки составил 38,202 миллиона тонн, в том числе в апреле 2023 года было экспортировано 71 тысячу тонн.

Заметим, что в феврале 2024 года Украине удалось экспортировать 8 млн. тонн агропродукции, что на 3,4% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Но из-за протестов польских фермеров не вся продукция успела физически пересечь границу и определенное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд.

В Украинском клубе аграрного бизнеса добавляют, что Украина имела бы еще более высокие показатели экспорта, если бы не возникали.   проблемы с блокировкой границы польскими протестующими.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко