Несмотря на блокаду границы, Украина в феврале улучшила показатели экспорта агропродукции

В феврале 2024 года Украине удалось экспортировать 8 млн тонн агропродукции, что на 3,4% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. Но из-за протестов польских фермеров не вся продукция успела физически пересечь границу и определенное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что структура экспорта агропродукции в феврале 2023 выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 5,8 млн т (кукуруза – 53%, пшеница – 44%, ячмень – 4%). Рост к показателю предыдущего месяца: +9%;

масличных культур – 599,3 тыс. т (соя – 54%, рапс – 41% и семена подсолнечника – 4%). Падения: –22%.

растительные масла – 646,1 тыс. т (подсолнечное масло – 93%, соевое – 4% и рапсовое – 2%). Падения: –3%.

жмыхи после извлечения растительных масел – 551,7 тыс. т (подсолнечное – 90%, соевое – 10%). Падения: –7%;

другие виды агропромышленной продукции – 382,5 тыс. т. Падение: -2%.

"Помимо зерновых культур по экспорту всех других видов агропромышленной продукции фиксировалось снижение. Наибольшее падение продемонстрировали масличные культуры, экспорт которых сократился на 22%. Это связано с сокращением объемов масличных культур, предназначенных для экспорта, особенно рапса", - отмечают в Укаб.

Там добавляют, что Украина имела бы еще более высокие показатели экспорта, если бы не возникали проблемы с блокированием границы польскими протестующими.

"Значительные задержки на границе приводят к дополнительным потерям украинских аграриев, а также сокращению объемов экспорта. Своевременное поступление финансовых средств от реализации ранее выращенного урожая особенно остро стоит сейчас перед началом весенней посевной", - подчеркивают в УКАБ.

95% зернового экспорта сейчас происходит через глубоководные порты

В январе текущего года основная часть экспорта агропродукции, а именно 6,7 миллиона тонн, была осуществлена благодаря морским перевозкам. В то же время транзит через территорию Польши составил лишь 0,37 миллиона тонн, что составляет около 5% от общего объема экспорта.

Из-за протестов польских фермеров на границе Украина нарастила экспорт временным морским коридором. В феврале было экспортировано рекордные 8 млн тонн грузов .

Несмотря на войну, Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. С начала работы украинского временного коридора почти 28 млн. тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн. тонн – это зерновые и масличные.

В связи с блокадой границы, Украинское Дунайское пароходство предложило перенаправить перевозимые в страны Евросоюза грузовиками грузы на речной транспорт.

Также "Укрзализныця" призывает украинских аграриев сменить маршруты своих грузов и отправлять их через Венгрию.

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