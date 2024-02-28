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Украинская кукуруза стоит дешевле себестоимости: продавать сейчас или подождать
Цены на украинскую кукурузу в 2024 году снизились ниже себестоимости ее выращивания, что ставит перед аграриями вопрос о целесообразности внесения ее в севооборот на будущий сезон. А с собранной кукурузой урожая 2023 года приходится решать: продавать сейчас по цене ниже рыночной или “придержать” до лучших времен. Аграрии настроены пессимистично, трейдеры отмечают сложность этого вопроса, а прогноз на следующий год сулит нулевую или минимальную рентабельность.
Причина перехода рентабельности кукурузы к отрицательным значениям — аномально высокий урожай этой культуры в Бразилии и Аргентине сильно давит на на цены на мировом рынке.
Крупные игроки украинского зернового рынка приостановили торговлю кукурузой, говорится в аналитической заметке ассоциации "Всеукраинская аграрная Рада". Из-за убыточности торговли многие фермеры решили отложить реализацию культуры до лета или даже перенести продажу на следующий сезон. При этом в Украине остается около 17 млн тонн кукурузы, и неизвестно, захотят ли многие аграрии экспортировать ее себе в "минус".
Кукуруза теряет привлекательность
Текущий майский фьючерс на кукурузу на Чикагской бирже (рынки Северной и Южной Америки) составляет $166/тонна, а на европейской бирже Euronext – $188,5/тонна. По данным консалтинговой компании Barva Invest, украинское зерно продается в дунайские порты по $140-145/тонна на базисе DAP, а в порты Большой Одессы — $134-143/тонна DAP.
Таким образом, цены на украинскую кукурузу приблизились или у многих производителей упали ниже уровня безубыточности ее выращивания, которая колеблется в диапазоне $135-155/тонна для разных хозяйств, отмечает аналитик сельхозрынков Barva Invest Павел Хаустов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, в 2018-2020 годах украинская кукуруза стоила около $150 за тонну, и тогда ее выращивание было рентабельным. Однако, довоенные условия никак нельзя сравнивать с современными, так как сейчас логистика "съедает" большую часть рентабельности в агробизнесе.
Кроме того, с 2018-2020 гг. расходы в агробизнесе сильно выросли из-за инфляции и удорожания производства, тогда как цены на товары конечного потребления дорожают быстрее сырьевых. Поэтому не следует сравнивать цены на кукурузу пятилетней давности с сегодняшними значениями, добавляет аналитик.
Консалтинговые компании, с которыми пообщалось Delo.ua, не дают однозначных рекомендаций, когда фермерам лучше продать кукурузу. Эксперты подчеркивают, что это зависит от большого количества рыночных факторов, себестоимости производства каждого конкретного фермера, его затрат и других факторов, влияние которых следует учитывать в каждом конкретном случае.
Будут ли сокращать площади под кукурузой
Министерство аграрной политики прогнозирует сокращение посевных площадей под кукурузой в будущем сезоне. Опрос аграриев показал, что посевные площади под этой культурой в 2024 году снизятся на 9%, также они могут сократиться под подсолнечником. На смену им сельхозсектор планирует нарастить площади для выращивания:
- рапса – на 24%;
- сои – на 21%;
- ярового ячменя - на 7%;
- яровой пшеницы - на 2%.
Выращивание кукурузы на данный момент убыточно, рассказала руководитель агронаправления холдинга "Эпицентр" Светлана Никитюк .
Негативно оценил перспективы этой культуры Алексей Чурсин, директор агронаправления компании Agricom Group, которая обрабатывает земли в северных областях Украины и из-за этого имеет дополнительные расходы на логистику.
В отличие от коллег, генеральный директор холдинга ИMK Алекс Лисситса заявил, что считает кукурузу перспективной в случае, если удастся обеспечить ее высокую урожайность и качественные условия хранения. В 2023 году холдинг смог получить рекордный урожай этой культуры в 20 тонн/га, поэтому в 2024 планирует расширить ее посевы.
Кроме того, в 2024 году ИМК планирует запустить несколько проектов по переработке кукурузы, что позволит использовать часть урожая и меньше зависеть от ситуации на мировых сырьевых рынках.
Прогнозом министерства уточняет эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Павел Мартышев. Если анализировать данные поставщиков семян и спрос на их услуги перед посевной, площади под кукурузой в будущем сезоне прогнозируются на уровне прошлого сезона, либо немного больше, говорит он.
Цены на кукурузу подрастут, но не завтра
По словам Павла Мартышева, цены на кукурузу в украинских портах в 2024 году могут вернуться в диапазон $150-200/тонна, но не сразу. Этому будут способствовать:
- Постепенное поглощение мировым рынком аномально больших объемов американской кукурузы. Этот тренд продлится в ближайшие несколько месяцев. Дальше цены могут постепенно повышаться, но не в краткосрочном периоде.
- Меньшая урожайность в 2024 году и меньше нагрузки на логистику. Украина из-за хороших погодных условий в 2023 году получила очень высокий валовый урожай основных культур — 82 млн тонн, существенно выше предварительных прогнозов. Скорее всего, в 2024 году урожайность будет ниже. При этом Украина не столь большой игрок на мировом рынке, чтобы из-за уменьшения ее урожайности росли мировые цены на зерно — скорее, речь идет о возможности разгрузить экспортную логистику.
Эксперт отмечает, что если в 2024 году вся кукуруза будет отправляться через украинские морские порты, а не через логистически более дорогие порты Дуная или сухопутную границу с ЕС, то украинские аграрии получат и большую рентабельность.
Таким образом, в 2024 году цены на кукурузу подрастут, что позволит аграриям выйти на нулевую или положительную рентабельность выращивания этой культуры. Ее размер будет зависеть от сценариев использования аграриями удобрений и цен на них – в большой степени объемы внесенных удобрений определяют урожайность кукурузы и прибыль с гектара.