Украинская кукуруза стоит дешевле себестоимости: продавать сейчас или подождать

Цены на украинскую кукурузу в 2024 году снизились ниже себестоимости ее выращивания, что ставит перед аграриями вопрос о целесообразности внесения ее в севооборот на будущий сезон. А с собранной кукурузой урожая 2023 года приходится решать: продавать сейчас по цене ниже рыночной или “придержать” до лучших времен. Аграрии настроены пессимистично, трейдеры отмечают сложность этого вопроса, а прогноз на следующий год сулит нулевую или минимальную рентабельность.

Причина перехода рентабельности кукурузы к отрицательным значениям — аномально высокий урожай этой культуры в Бразилии и Аргентине сильно давит на на цены на мировом рынке.

Крупные игроки украинского зернового рынка приостановили торговлю кукурузой, говорится в аналитической заметке ассоциации "Всеукраинская аграрная Рада". Из-за убыточности торговли многие фермеры решили отложить реализацию культуры до лета или даже перенести продажу на следующий сезон. При этом в Украине остается около 17 млн тонн кукурузы, и неизвестно, захотят ли многие аграрии экспортировать ее себе в "минус".

Кукуруза теряет привлекательность

$134-143 За тонну кукурузы предлагают в украинских глубоководных портах

Текущий майский фьючерс на кукурузу на Чикагской бирже (рынки Северной и Южной Америки) составляет $166/тонна, а на европейской бирже Euronext – $188,5/тонна. По данным консалтинговой компании Barva Invest, украинское зерно продается в дунайские порты по $140-145/тонна на базисе DAP, а в порты Большой Одессы — $134-143/тонна DAP.

Таким образом, цены на украинскую кукурузу приблизились или у многих производителей упали ниже уровня безубыточности ее выращивания, которая колеблется в диапазоне $135-155/тонна для разных хозяйств, отмечает аналитик сельхозрынков Barva Invest Павел Хаустов.

Напомним, в 2018-2020 годах украинская кукуруза стоила около $150 за тонну, и тогда ее выращивание было рентабельным. Однако, довоенные условия никак нельзя сравнивать с современными, так как сейчас логистика "съедает" большую часть рентабельности в агробизнесе.

Сильнее всего логистика бьет по аграриям из регионов, отдаленных от границы. Доставка в порт может "съедать" чуть ли не треть выручки от продаж. Инфографика: Barva Invest

Кроме того, с 2018-2020 гг. расходы в агробизнесе сильно выросли из-за инфляции и удорожания производства, тогда как цены на товары конечного потребления дорожают быстрее сырьевых. Поэтому не следует сравнивать цены на кукурузу пятилетней давности с сегодняшними значениями, добавляет аналитик.

Консалтинговые компании, с которыми пообщалось Delo.ua, не дают однозначных рекомендаций, когда фермерам лучше продать кукурузу. Эксперты подчеркивают, что это зависит от большого количества рыночных факторов, себестоимости производства каждого конкретного фермера, его затрат и других факторов, влияние которых следует учитывать в каждом конкретном случае.

Будут ли сокращать площади под кукурузой

Министерство аграрной политики прогнозирует сокращение посевных площадей под кукурузой в будущем сезоне. Опрос аграриев показал, что посевные площади под этой культурой в 2024 году снизятся на 9% , также они могут сократиться под подсолнечником. На смену им сельхозсектор планирует нарастить площади для выращивания:

рапса – на 24%;

сои – на 21%;

ярового ячменя - на 7%;

яровой пшеницы - на 2%.

Выращивание кукурузы на данный момент убыточно , рассказала руководитель агронаправления холдинга "Эпицентр" Светлана Никитюк .

Мы пересмотрели структуру посева и начали уменьшать посевы кукурузы. При этом оставили подсолнечник, рапс и сою. Мы хотим постепенно перерабатывать абсолютно все культуры, но пока не можем сделать все сразу, ведь рынок меняется постоянно". Светлана Никитюк руководитель агронаправления "Эпицентр"

Негативно оценил перспективы этой культуры Алексей Чурсин, директор агронаправления компании Agricom Group, которая обрабатывает земли в северных областях Украины и из-за этого имеет дополнительные расходы на логистику.

Если негде хранить кукурузу, чтобы не терять качество, нужно продавать. Мы продаем. Также при таких ценах как в этом сезоне выращивать кукурузу нет смысла. Мы сеять кукурузу пока не планируем. Алексей Чурсин директор агронаправления Agricom Group

В отличие от коллег, генеральный директор холдинга ИMK Алекс Лисситса заявил, что считает кукурузу перспективной в случае, если удастся обеспечить ее высокую урожайность и качественные условия хранения. В 2023 году холдинг смог получить рекордный урожай этой культуры в 20 тонн/га, поэтому в 2024 планирует расширить ее посевы.

Кроме того, в 2024 году ИМК планирует запустить несколько проектов по переработке кукурузы, что позволит использовать часть урожая и меньше зависеть от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Прогнозом министерства уточняет эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Павел Мартышев. Если анализировать данные поставщиков семян и спрос на их услуги перед посевной, площади под кукурузой в будущем сезоне прогнозируются на уровне прошлого сезона, либо немного больше, говорит он.

Цены на кукурузу подрастут, но не завтра

По словам Павла Мартышева, цены на кукурузу в украинских портах в 2024 году могут вернуться в диапазон $150-200/тонна, но не сразу. Этому будут способствовать:

Постепенное поглощение мировым рынком аномально больших объемов американской кукурузы . Этот тренд продлится в ближайшие несколько месяцев. Дальше цены могут постепенно повышаться, но не в краткосрочном периоде.

Меньшая урожайность в 2024 году и меньше нагрузки на логистику . Украина из-за хороших погодных условий в 2023 году получила очень высокий валовый урожай основных культур — 82 млн тонн, существенно выше предварительных прогнозов. Скорее всего, в 2024 году урожайность будет ниже. При этом Украина не столь большой игрок на мировом рынке, чтобы из-за уменьшения ее урожайности росли мировые цены на зерно — скорее, речь идет о возможности разгрузить экспортную логистику.

Эксперт отмечает, что если в 2024 году вся кукуруза будет отправляться через украинские морские порты, а не через логистически более дорогие порты Дуная или сухопутную границу с ЕС, то украинские аграрии получат и большую рентабельность.

Таким образом, в 2024 году цены на кукурузу подрастут, что позволит аграриям выйти на нулевую или положительную рентабельность выращивания этой культуры. Ее размер будет зависеть от сценариев использования аграриями удобрений и цен на них – в большой степени объемы внесенных удобрений определяют урожайность кукурузы и прибыль с гектара.