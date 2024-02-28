Українська кукурудза коштує дешевше собівартості: продавати чи зачекати

Ціни на українську кукурудзу в 2024 році знизилися нижче собівартості її вирощування, що ставить перед аграріями питання про доцільність внесення її в сівозміну на майбутній сезон. Питання і з реалізацією врожаю 2023 року: продавати зараз по ціні нижче ринкової, або “притримати” до кращих часів. Аграрії настроєні песимістично, трейдери відзначають складність цього питання, а прогноз на наступний рік обіцяє нульову або мінімальну рентабельність.

Причина переходу рентабельності кукурудзи до від'ємних значень — аномально високий врожай цієї культури в Бразилії і Аргентині, котрий зараз сильно тисне на ціни на світовому ринку.

Великі гравці українського зернового ринку призупинили торгівлю кукурудзою, йдеться в аналітичній нотатці асоціації “Всеукраїнська аграрна Рада”. Через збитковість торгівлі багато пересічних фермерів вирішили відкласти реалізацію культури до літа або навіть перенести продаж на наступний сезон. При цьому в Україні залишається близько 17 млн тонн кукурудзи, і невідомо, чи багато аграріїв захочуть експортувати її собі в “мінус”.

Кукурудза втрачає привабливість

$134-143 За тонну кукурудзи пропонують в українських глибоководних портах

Поточний травневий ф'ючерс на кукурудзу на Чиказькій біржі (ринки Північної та Південної Америки) складає $166/тонна, а на європейській біржі Euronext — $188,5/тонна. За даними консалтингової компанії Barva Invest, українське зерно продається в дунайські порти за $140-145/тонна на базисі DAP, а в порти Великої Одеси — $134-143/тонна DAP.

Таким чином, ціни на українську кукурудзу наблизилися і у багатьох виробників впали нижче рівня беззбитковості її вирощування, яка знаходиться в межах $135-155/тонна, за умови поставки її в порт за рахунок продавця (DAP), зазначає аналітик сільгоспринків Barva Invest Павло Хаустов.

Варто нагадати, що в 2018-2020 роках українська кукурудза коштувала близько $150 за тонну, і тоді її вирощування було рентабельним. Ті довоєнні умови агротрейдингу аж ніяк не можна порівнювати з сучасними, коли логістика "з’їдає" більшу частину рентабельності в агробізнесі.

Найбільше логістика б’є по аграріям з віддалених від кордону регіонів, і доставка в порт може "з’їдати" ледь не третину виручки від продажу. Інфографіка: Barva Invest.

Крім того, з 2018-2020 рр витрати в агробізнесі сильно зросли через інфляцію і здорожчання виробництва, тоді як ціни на товари кінцевого споживання дорожчають швидше за сировинні. Тому не варто порівнювати ціни на кукурудзу п’ятирічної давнини з сьогоднішніми значеннями, додає аналітик.

Консалтингові компанії, з якими поспілкувалося Delo.ua, не дають однозначних рекомендацій щодо того, коли краще продавати кукурудзу. Експерти зазначають, що це залежить від великої кількості ринкових факторів, собівартості виробництва у кожного конкретного аграрія, його витрат та інших факторів, вплив яких треба враховувати у кожному конкретному випадку.

Чи скорочуватимуть площі під кукурудзою

Міністерство аграрної політики прогнозує скорочення посівних площ під кукурудзою в майбутньому сезоні. Опитування аграріїв показало, що посівні площі під цією культурою в 2024 році знизяться на 9% , також вони можуть скоротитися під соняшником. На заміну їм сільгоспсектор планує наростити площі для вирощування:

ріпаку — на 24%;

сої — на 21%;

ярого ячменя — на 7%;

ярої пшениці — на 2%.

Вирощування кукурудзи наразі є збитковим , розповіла керівниця агронапряму холдингу “Епіцентр” Світлана Нікітюк.

Ми передивились структуру посіву і почали зменшувати посіви кукурудзи. При цьому залишили соняшник, ріпак і сою. Ми хочемо поступово переробляти абсолютно всі культури, але наразі не можемо зробити все відразу, адже ринок змінюється постійно". Світлана Нікітюк керівниця агронапряму “Епіцентр”

Негативно оцінив перспективи цієї культури Олексій Чурсін, директор агронапрямку компанії Agricom Group, яка обробляє землі в північних областях України і тому несе додаткові витрати на логістику.

Якщо немає де зберігати кукурудзу, щоб не втрачати якість — треба продавати. Ми продаємо. Також при таких цінах, як в цьому сезоні, вирощувати кукурудзу немає сенсу. Ми сіяти кукурудзу поки не плануємо". Олексій Чурсін директор агронапрямку Agricom Group

На відміну від колег, генеральний директор холдингу IMK Алекс Ліссітса заявив, що вважає кукурудзу перспективною у випадку, якщо вдасться забезпечити її високу врожайність і якісні умови зберігання. В 2023 році холдинг зміг отримати рекордний урожай цієї культури у 20 тонн/га, тому в 2024 році планує розширити її посіви.

Крім того, в 2024 році ІМК планує запустити декілька проектів з переробки кукурудзи, що дасть можливість використати частину врожаю і менше залежати від ситуації на світових сировинних ринках.

Прогнозом міністерства уточнює експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Іnstitute Павло Мартишев. Якщо аналізувати дані постачальників насіння і попит на їхні послуги перед посівною, площі під кукурудзою в майбутньому сезоні будуть на рівні минулого сезону, або і дещо більшими, каже він.

Ціни на кукурудзу підростуть, але не завтра

За словами Павла Мартишева, ціни на кукурудзу в українських портах в 2024 році можуть повернутися в діапазон $150-200/тонна, але не одразу. Цьому сприятимуть:

Поступове поглинання світовим ринком аномально великих об'ємів південноамериканської кукурудзи . Цей тренд продовжиться в найближчі декілька місяців. Далі ціни можуть поступово підвищуватися, але не в короткостроковому періоді.

Менша врожайність в 2024 році і менше навантаження на логістику . Україна через гарні погодні умови в 2023 році отримала дуже високий валовий врожай основних культур — 82 млн тонн, що істотно вище попередніх прогнозів. Скоріше за все, в 2024 році врожайність буде нижчою. При цьому Україна не настільки великий гравець на світовому ринку, щоб через зменшення її врожайності росли світові ціни на збіжжя — скоріше мова йде про можливість дещо розгрузити експортну логістику.

Експерт зазначає, що якщо в 2024 році вся кукурудза відправлятиметься через українські морські порти, а не через логістично більш дорогі порти Дунаю або сухопутний кордон з ЄС, то українські аграрії отримають і більшу рентабельність.

Таким чином, в 2024 році ціни на кукурудзу підростуть, що дасть можливість аграріям вийти на нульову або позитивну рентабельність. Її розмір буде залежати від сценаріїв використання аграріями добрив і цін на них — в великій мірі обсяги внесених добрив визначають врожайність кукурудзи і прибуток з гектару.