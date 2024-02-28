- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Українська кукурудза коштує дешевше собівартості: продавати чи зачекати
Ціни на українську кукурудзу в 2024 році знизилися нижче собівартості її вирощування, що ставить перед аграріями питання про доцільність внесення її в сівозміну на майбутній сезон. Питання і з реалізацією врожаю 2023 року: продавати зараз по ціні нижче ринкової, або “притримати” до кращих часів. Аграрії настроєні песимістично, трейдери відзначають складність цього питання, а прогноз на наступний рік обіцяє нульову або мінімальну рентабельність.
Причина переходу рентабельності кукурудзи до від'ємних значень — аномально високий врожай цієї культури в Бразилії і Аргентині, котрий зараз сильно тисне на ціни на світовому ринку.
Великі гравці українського зернового ринку призупинили торгівлю кукурудзою, йдеться в аналітичній нотатці асоціації “Всеукраїнська аграрна Рада”. Через збитковість торгівлі багато пересічних фермерів вирішили відкласти реалізацію культури до літа або навіть перенести продаж на наступний сезон. При цьому в Україні залишається близько 17 млн тонн кукурудзи, і невідомо, чи багато аграріїв захочуть експортувати її собі в “мінус”.
Кукурудза втрачає привабливість
Поточний травневий ф'ючерс на кукурудзу на Чиказькій біржі (ринки Північної та Південної Америки) складає $166/тонна, а на європейській біржі Euronext — $188,5/тонна. За даними консалтингової компанії Barva Invest, українське зерно продається в дунайські порти за $140-145/тонна на базисі DAP, а в порти Великої Одеси — $134-143/тонна DAP.
Таким чином, ціни на українську кукурудзу наблизилися і у багатьох виробників впали нижче рівня беззбитковості її вирощування, яка знаходиться в межах $135-155/тонна, за умови поставки її в порт за рахунок продавця (DAP), зазначає аналітик сільгоспринків Barva Invest Павло Хаустов.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Варто нагадати, що в 2018-2020 роках українська кукурудза коштувала близько $150 за тонну, і тоді її вирощування було рентабельним. Ті довоєнні умови агротрейдингу аж ніяк не можна порівнювати з сучасними, коли логістика "з’їдає" більшу частину рентабельності в агробізнесі.
Крім того, з 2018-2020 рр витрати в агробізнесі сильно зросли через інфляцію і здорожчання виробництва, тоді як ціни на товари кінцевого споживання дорожчають швидше за сировинні. Тому не варто порівнювати ціни на кукурудзу п’ятирічної давнини з сьогоднішніми значеннями, додає аналітик.
Консалтингові компанії, з якими поспілкувалося Delo.ua, не дають однозначних рекомендацій щодо того, коли краще продавати кукурудзу. Експерти зазначають, що це залежить від великої кількості ринкових факторів, собівартості виробництва у кожного конкретного аграрія, його витрат та інших факторів, вплив яких треба враховувати у кожному конкретному випадку.
Чи скорочуватимуть площі під кукурудзою
Міністерство аграрної політики прогнозує скорочення посівних площ під кукурудзою в майбутньому сезоні. Опитування аграріїв показало, що посівні площі під цією культурою в 2024 році знизяться на 9%, також вони можуть скоротитися під соняшником. На заміну їм сільгоспсектор планує наростити площі для вирощування:
- ріпаку — на 24%;
- сої — на 21%;
- ярого ячменя — на 7%;
- ярої пшениці — на 2%.
Вирощування кукурудзи наразі є збитковим, розповіла керівниця агронапряму холдингу “Епіцентр” Світлана Нікітюк.
Негативно оцінив перспективи цієї культури Олексій Чурсін, директор агронапрямку компанії Agricom Group, яка обробляє землі в північних областях України і тому несе додаткові витрати на логістику.
На відміну від колег, генеральний директор холдингу IMK Алекс Ліссітса заявив, що вважає кукурудзу перспективною у випадку, якщо вдасться забезпечити її високу врожайність і якісні умови зберігання. В 2023 році холдинг зміг отримати рекордний урожай цієї культури у 20 тонн/га, тому в 2024 році планує розширити її посіви.
Крім того, в 2024 році ІМК планує запустити декілька проектів з переробки кукурудзи, що дасть можливість використати частину врожаю і менше залежати від ситуації на світових сировинних ринках.
Прогнозом міністерства уточнює експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Іnstitute Павло Мартишев. Якщо аналізувати дані постачальників насіння і попит на їхні послуги перед посівною, площі під кукурудзою в майбутньому сезоні будуть на рівні минулого сезону, або і дещо більшими, каже він.
Ціни на кукурудзу підростуть, але не завтра
За словами Павла Мартишева, ціни на кукурудзу в українських портах в 2024 році можуть повернутися в діапазон $150-200/тонна, але не одразу. Цьому сприятимуть:
- Поступове поглинання світовим ринком аномально великих об'ємів південноамериканської кукурудзи. Цей тренд продовжиться в найближчі декілька місяців. Далі ціни можуть поступово підвищуватися, але не в короткостроковому періоді.
- Менша врожайність в 2024 році і менше навантаження на логістику. Україна через гарні погодні умови в 2023 році отримала дуже високий валовий врожай основних культур — 82 млн тонн, що істотно вище попередніх прогнозів. Скоріше за все, в 2024 році врожайність буде нижчою. При цьому Україна не настільки великий гравець на світовому ринку, щоб через зменшення її врожайності росли світові ціни на збіжжя — скоріше мова йде про можливість дещо розгрузити експортну логістику.
Експерт зазначає, що якщо в 2024 році вся кукурудза відправлятиметься через українські морські порти, а не через логістично більш дорогі порти Дунаю або сухопутний кордон з ЄС, то українські аграрії отримають і більшу рентабельність.
Таким чином, в 2024 році ціни на кукурудзу підростуть, що дасть можливість аграріям вийти на нульову або позитивну рентабельність. Її розмір буде залежати від сценаріїв використання аграріями добрив і цін на них — в великій мірі обсяги внесених добрив визначають врожайність кукурудзи і прибуток з гектару.