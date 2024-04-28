Австралія анонсувала новий пакет допомоги Україні на $100 млн

Австралія готує для України новий пакет військової допомоги загальною вартістю 100 млн доларів. Згідно з умовами пакета, половина виділеної суми піде на закупівлю великої партії переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З цієї суми 30 мільйонів доларів будуть використані для придбання безпілотників у рамках коаліції дронів, а решта коштів буде спрямована на інші військові потреби України.

Окрім того, Австралія також передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля", розширюючи свою військову підтримку.

Зазначено, що від початку повномасштабної війни загальна сума допомоги від Австралії склала понад 655 мільйонів доларів, з яких 540 мільйонів доларів припадає на військову підтримку.

"Дякую пану Річарду Марлзу (міністр оборони Австралії) за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України", - написав Шмигаль.

Австралія приєдналася до коаліції дронів

21 березня стало відомо, що Австралія приєдналася до коаліції дронів та в рамках угоди надасть Збройним силам України безпілотники.

За словами міністра оборони, вступ до коаліції стане нагодою для Австралії продовжувати свій вклад у зусилля, які мають на меті підтримати Україну у її прагненні дотримуватися обраного курсу та знайти вирішення конфлікту на власних умовах.

Коаліція дронів

18 січня Україна та Латвія створили коаліцію дронів та РЕБ. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Велика Британія також приєдналася до коаліції і стала її співлідером разом з Латвією.

Міністр оборони Швеції Пол Йонссон під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив що його країна приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів.

14 лютого стало відомо, що до коаліції з постачання Україні дронів доєдналися ще й Нідерланди.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коаліція дронів вже запрацювала офіційно. До неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія