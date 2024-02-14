Підтримка партнерів є: Умєров підбив підсумки 19-го "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 19-го засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн", та повідомив про результативні перемовини.

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Про це Умєров написав у Facebook.

За його словами, Україна домовилася із союзниками про спільне виробництво зброї, надання винищувачів F16, налагодила взаємодію з країнами у питанні дронів.

Він зазначив, що сьогодні офіційно запрацювала Коаліція дронів і до неї приєдналися вісім країн - Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

"Артилерійські системи і снаряди - на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати. F16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем", - написав він.

Створення коаліції ППО

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення коаліції ППО для посилення протиповітряної оборони України. Ця ініціатива спрямована на забезпечення ефективної підтримки України у сфері наземної протиповітряної оборони і орієнтована на довгострокову перспективу.

Лекорню підкреслив, що зміцнення протиповітряної оборони України є критично важливим для протистояння у війні та захисті мирного населення.

Пісторіус же зазначив, що після надання нагальної допомоги, акцент союзників переходить на довгострокові можливості, а наявність ефективної ППО є фундаментальною умовою для успіху Збройних Сил України у протистоянні російській агресії.

Умєров додав, що до коаліції ППО приєдналися 15 країн.

"Посилюємо нашу протиповітряну оборону, і системами, і ракетами до них. Офіційно розпочала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - зазначив Умєров.

Він також подякував Литві за лідерство в коаліції з розмінування, до якої офіційно доєдналися 20 країн.

"Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій - і на землі, і в морі й на небі", - резюмував Умєров.

ІТ-коаліція

Додамо, що в рамках "Рамштайну" країни, що входять до складу ІТ-коаліції, успішно завершили процес ратифікації угоди про співробітництво. До складу учасників входять Естонія та Люксембург, які виступають лідерами, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

До неї також приєдналася Велика Британія, підписавши Декларацію про наміри.

Угода між країнами-учасницями має на меті підтримку України у наступні 6 років для створення сумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Збройних сил.