Уряд затвердив постанову щодо контролю за міжнародною військовою допомогою Україні

Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України під час дії правового режиму воєнного стану.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Зазначається, що постанова, ініційована Міноборони, регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (за згодою) щодо залучення, отримання, передачі і обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД).

У Міноборони пояснили, що МВД – це нове поняття, яке вводиться цією постановою. Воно стосуватиметься всієї допомоги, що надається для підтримки сил оборони на безоплатній основі під час воєнного стану.

"Наша ціль – створити "єдине вікно" спілкування з партнерами. Тобто побудувати всередині країни такий механізм, аби на всіх рівнях влади усвідомлювали нагальну потребу нашого війська", - наголосив заступник Міністра оборони Станіслав Гайдер.

За його словами, йдеться про єдину узгоджену позицію щодо надання озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів. Наприклад, якщо пріоритет в авіації, тоді на міжнародних зустрічах потрібно доводити єдину позицію саме за цим напрямом.

Згідно з повідомленням, тепер механізм отримання МВД буде складатися з наступних етапів:

1. Формування потреби.

2. Інформування міжнародних партнерів через українських аташе, представників при НАТО, ЄС, МЗС.

3. Розгляд пропозицій партнерів.

4. Логістика та облік.

5. Звітність та узагальнення.

Міжнародна військова допомога: хто допомагає Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії країни світу невпинно допомагають Україні в її боротьбі з агресором, надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку на десятки мільярдів доларів.

Зокрема, у Німеччині переглянули фінансовий план на 2024 рік, згідно з яким країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до €8 млрд. Також країна оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Крім того, у США розглядають можливість фінансування допомоги Україні на понад $60 млрд.

Також Євросоюз пообіцяв Україні у 2024 році військову допомогу на €21 млрд, разом з тим, що протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз і його країни-члени передали Україні військове обладнання, боєприпаси та зброю на загальну суму €28 млрд.

Фінляндія оголосила вже про 22-й пакет військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, а загальна вартість військової техніки, поставленої Фінляндією в Україну, наразі становить €1,8 млрд.

Серед країн, які активно надають Україні військову допомогу – Естонія, Литва, Канада, Велика Британія, Словаччина, Швеція і Данія, Австралія та інші.