Німеччина передасть Україні військові гелікоптери Sea King Mk41

Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Він взяв участь у 18 засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яка відбулась 23 січня у відеоформаті.

Пісторіус зауважив, що пріоритетом №1 для коаліції "Рамштайн" залишається ППО для захисту населення та інфраструктури України.

Також міністр оборони Німеччини пообіцяв надати Україні шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 з комплектуючими та запчастинами.

Окрім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових на гелікоптерах.

"Sea King – перевірений і міцний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – сказав Пісторіус.

Наразі терміни поставки гелікоптерів невідомі.

Про Sea King Mk41

Німецькі Sea King Mk41 були побудовані у Великій Британії компанією Westland Helicopters. Британці, своєю чергою, будують їх за ліцензією американської компанії Sikorsky Aircraft.

Гелікоптери Sea King виконують різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні роботи, транспортування, надання допомоги при стихійних лихах, тактичне наземно-морське транспортування, евакуацію, спостереження, розвідку та морську підтримку.

Sea King Mk41 – транспортний вертоліт, але він може нести протикорабельні ракети. Таку здатність німецькі Sea King набули після модернізації наприкінці 1980-х років.

Військово-морські сили Німеччини використовували гелікоптери Sea King Mk41 із 1970-х років. Зараз ці гелікоптери Німеччина замінює на сучасніші.

Гелікоптери Sea King уже постачала Україні Велика Британія в січні 2023 року.

Допомога від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. У Німеччині переглянули фінансовий план на 2024 рік, згідно з яким країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.