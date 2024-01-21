Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні

Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву Соціал-демократичної партії Німеччини про те, що оборонна промисловість країни не в змозі швидко заповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.

Про це повідомляє DW.

Глава Taurus Systems Йоахім Кнопф заявив, що швидке поповнення запасів ракет не є проблемою.

«У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати існуючі», - зазначив Кнопф.

Таку заяву голова компанії зробив у відповідь на заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) з питань оборони Йоханнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не в змозі швидко відновити запаси ракет у разі постачання їх в Україні.

Ще у листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Одна з найсучасніших крилатих ракет

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.

Ракети Taurus для України: що відомо

Німецькі політики поступово змінюють свою точку зору щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю.

27 травня Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

18 січня парламент Німеччини (Бундестаг) не підтримав резолюцію, подану опозиційним альянсом ХДС/ХСС щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов зауважив, що Бундестаг відхилив законопроєкт про передачу Україні ракет Taurus через низку порушень та спроби використати його як партійний піар. Повторне голосування за нього відбудеться до 22 лютого