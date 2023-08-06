У партії Шольца закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

Німецькі політики поступово змінюють свою точку зору, щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники Соціал-демократичної партії німецького канцлера Олафа Шольца , які раніше навіть чути не хотіли про можливість такої передачі, тепер висловили підтримку надання даної зброї Україні.

Про це пише видання Welt.

Міністр оборони країни Борис Пісторіус також не став говорити категоричного "ні".

Представник СДПН Андреас Шварц закликає федеральний уряд поставити Україні крилаті ракети і не втрачати дорогоцінний час, як було з танками.

"Контрнаступ гальмується, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Залишаються тільки керовані ракети, такі як крилаті ракети Taurus, якими українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати територію", - сказав він.

Шварц наголошує на тому, що Київ дотримав обіцянку, яку дав стосовно використання артилерійських системам "Mars" і "Himars" і не завдавав з них ударів по території Росії.

Подібну заяву зробила політик із захисту Зелених Агнешка Брюггер. Вона теж запропонувала угоду з Києвом.

"Німеччина та Україна можуть домовитися, наприклад, про те, що певні території будуть виключені або що зброя буде використана виключно проти військових цілей", - сказала Брюггер.

Речник СДПН Нільс Шмід підкреслив, що поставка Taurus не є червоною лінією для його партії.

"Я не виключаю, що ми також будемо поставляти інші системи, такі як Taurus спільно з американцями", - сказав він, але заувадив, що потрібно переконатися, що самі українці можуть взяти на себе обслуговування ракет.

Шмід також не стурбований тим, що українці будуть використовувати Taurus проти цілей на території Росії, оскільки "ми завжди могли покладатися на відповідні домовленості з Києвом".

Далекобійні ракети Taurus: чи є в України шанс їх отримати

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні піти ва-банк і надати їй все, що можна використовувати на полі бою і що є допустимим за міжнародним правом.

27 травня Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просить надати їй крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

Нагадаємо, Велика Британія першою в світі поставила в Україну далекобійні крилаті ракети "Storm Shadow", що дало країні нові можливості для нанесення ударів великої дальності.