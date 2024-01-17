Бундестаг провалив голосування щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus

Парламент Німеччини (Бундестаг) не підтримав резолюцію, подану опозиційним альянсом ХДС/ХСС щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляється на сайті парламенту ФРН.

У повідомленні йдеться, що законопроєкт було відхилено після голосування – проти постачання ракет проголосувало 485 парламентарів, 175 – підтримало передачу Taurus, ще троє утрималися від голосування.

Представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге, яка винесла резолюцію на обговорення, закликала колег ухвалити надання ракет Taurus, зауваживши, що "Україна та вся Європа подякують за це".

Депутати від "Зелених" і Вільної демократичної партії, які давно наполягали на збільшенні військової допомоги Україні, в тому числі і крилатими ракетами, виступили проти. Як передає Tagesschau, вони пояснили, що резолюцію ХДС/ХСС сприйняли за спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині.

Голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов також дав зрозуміти, що Бундестаг відхилив законопроект про передачу Україні ракет Taurus через низку порушень та спроби використати його як партійний піар.

"Зв'язався зі своїми друзями з Бундестагу щодо новини, що німецький парламент нібито відмовився передавати нам ракети Таурус. Все виявилося простіше", - написав він у Facebook.

За його словами, це був окремий законопроект щодо частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування.

Чернєв повідомив, що законопроект був відхилений не по суті, а через порушення процедури та спроби використати це для вузькопартійного піару.

Водночас, за словами Черньова, план внести на розгляд Бундестагу загальний законопроект усіх фракцій залишається чинним.

"Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого", - додав він.

Нагадаємо, питання щодо надання німецьких далекобійних ракет Taurus Україні обговорюється з 2023 року. У травні ЗМІ з посиланням на речницю Міністерства оборони ФРН писали, що Україна звернулася до Німеччини з відповідним офіційним запитом.

Пізніше ЗМІ повідомило, що німецька сторона в непублічних обговореннях дала зрозуміти, що не ухвалить рішення про передачу снарядів. І хоча в майбутньому ці поставки не виключені, вони все одно вважаються "вкрай малоймовірними".

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

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