Германия передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk41

Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он принял участие в 18-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которая состоялась 23 января в видеоформате.

Писториус отметил, что приоритетом №1 для коалиции "Рамштайн" остается ПВО для защиты населения и инфраструктуры Украины.

Также министр обороны Германии пообещал предоставить Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с комплектующими и запчастями.

Кроме того, Германия обеспечит обучение украинских военных на вертолетах.

"Sea King – проверенный и крепкий вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – сказал Писториус.

В настоящее время сроки поставки вертолетов неизвестны.

О Sea King Mk41

Немецкие Sea King Mk41 были построены в Великобритании компанией Westland Helicopters. Британцы, в свою очередь, строят их по лицензии американской компании Sikorsky Aircraft.

Вертолеты Sea King выполняют различные задачи, включая поисково-спасательные работы, транспортировку, оказание помощи при стихийных бедствиях, тактическую наземно-морскую транспортировку, эвакуацию, наблюдение, разведку и морскую поддержку.

Sea King Mk41 – транспортный вертолет, но он может нести противокорабельные ракеты. Такую способность немецкие Sea King приобрели после модернизации в конце 1980-х годов.

Военно-морские силы Германии использовали вертолеты Sea King Mk41 с 1970-х годов. Сейчас эти вертолеты Германия заменяет современными.

Вертолеты Sea King уже поставляла Украине Великобритания в январе 2023 года.

Помощь от Германии

Германия стала одной из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В Германии был пересмотрен финансовый план на 2024 год, согласно которому страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.