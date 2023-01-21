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ВМС України отримали гелікоптер від Великої Британії
Військово-морські сили України отримали від Великої Британії гелікоптер Sea King. Про це повідомив у своєму Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"Sea King від Об'єднаного королівства прибув у своє нове королівство біля Чорного моря в Україні. Це потужне підкріплення для українських Військово-морських сил. Наше співробітництво буде нарощуватися. Дякую [британському міністру оборони] Бену Воллесу. Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі!" - написав він.
Sea King (S-61/SH-3) є транспортним вертольотом, розробленим для потреб ВМС США компанією Sikorsky Aircraft. Гелікоптер вироблявся з 1959 по 1970-і роки, всього було випущено близько 1300 машин.
Ця модель вертольота досі використовується ВМС низки країн, зокрема США, Аргентини, Бразилії, Індії, Ірану та Перу, а також Нацагентством з протидії стихійним лихам Індонезії. В минулому її використовували також Канада, Данія, Ірак, Італія, Японія, Саудівська Аравія та Іспанія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Великій Британії ж гелікоптер вироблявся у 1969-1979 роках за франшизою компанією Westland Helicopters і використовувався тамтешніми ВМС та ВПС.
Нагадаємо, що у листопаді британські ЗМІ повідомляли, що Україна отримала від Великої Британії перший вертоліт Sea King, а загалом їх планується передати три штуки.