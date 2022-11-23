Велика Британія вперше надасть Україні гелікоптери

Україна отримала від Великобританії перший військовий гелікоптер Sea Kings. Про це заявив міністр оборони країни Бен Уоллес, повідомив 23 листопада телеканал BBC.

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Загалом, уряд Великобританії прийняв рішення надати Україні три таких гелікоптери. Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії, де освоювали Sea Kings.

Крім того, Великобританія надішле в Україну додатково 10 000 артилерійських снарядів. Міністр оборони зазначив, що артилерійські снаряди допоможуть ЗСУ захистити нещодавно звільнену територію.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет протиповітряної військової допомоги Україні. Зробив він це після переговорів з президентом Володимиром Зеленським в рамках свого першого візиту до Києва в якості очільника британського уряду.

До цього британське Міністерство оборони раніше повідомило, що Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США. Крім того, нещодавно майже 9 тисяч українських військових отримали від Великої Британії стандартне та зимове спорядження.