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Политика
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Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

Украина получила от Великобритании первый военный вертолет Sea Kings. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщил 23 ноября телеканал BBC.

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В целом, правительство Великобритании приняло решение предоставить Украине три таких вертолета. За последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании, где осваивали Sea Kings.

Кроме того, Великобритания направит в Украину дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Министр обороны отметил, что артиллерийские снаряды помогут ВСУ защитить недавно освободившуюся территорию.

Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете противовоздушной военной помощи Украине. Сделал он это после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в рамках своего первого визита в Киев в качестве главы британского правительства.

До этого британское Министерство обороны сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США. Кроме того, недавно почти 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.

Автор:
Вита Молодан