Великобритания впервые передаст Украине вертолеты

Украина получила от Великобритании первый военный вертолет Sea Kings. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, сообщил 23 ноября телеканал BBC.

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В целом, правительство Великобритании приняло решение предоставить Украине три таких вертолета. За последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании, где осваивали Sea Kings.

Кроме того, Великобритания направит в Украину дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Министр обороны отметил, что артиллерийские снаряды помогут ВСУ защитить недавно освободившуюся территорию.

Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете противовоздушной военной помощи Украине. Сделал он это после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в рамках своего первого визита в Киев в качестве главы британского правительства.

До этого британское Министерство обороны сообщило, что Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США. Кроме того, недавно почти 9 тысяч украинских военных получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение.