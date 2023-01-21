ВМС Украины получили вертолет от Великобритании

Военно-морские силы Украины получили от Великобритании вертолет Sea King. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Sea King от Объединенного королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине. Это мощное подкрепление для украинских Военно-морских сил. Наше сотрудничество будет наращиваться. Спасибо [британскому министру обороны] Бену Уоллесу. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – написал он.

Sea King (S-61/SH-3) является транспортным вертолетом, разработанным для нужд ВМС США компанией Sikorsky Aircraft. Вертолет производился с 1959 по 1970-е годы, всего было выпущено около 1300 машин.

Эта модель вертолета до сих пор используется ВМС ряда стран, в том числе США, Аргентины, Бразилии, Индии, Ирана и Перу, а также Нацагентством по противодействию стихийным бедствиям Индонезии. В прошлом ее также использовали Канада, Дания, Ирак, Италия, Япония, Саудовская Аравия и Испания.

В Великобритании же вертолет производился в 1969-1979 годах по франшизе компанией Westland Helicopters и использовался тамошними ВМС и ВВС.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Напомним, что в ноябре британские СМИ сообщали, что Украина получила от Великобритании первый вертолет Sea King, а всего их планируется передать три штуки.