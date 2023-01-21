- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВМС Украины получили вертолет от Великобритании
Военно-морские силы Украины получили от Великобритании вертолет Sea King. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Sea King от Объединенного королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине. Это мощное подкрепление для украинских Военно-морских сил. Наше сотрудничество будет наращиваться. Спасибо [британскому министру обороны] Бену Уоллесу. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – написал он.
Sea King (S-61/SH-3) является транспортным вертолетом, разработанным для нужд ВМС США компанией Sikorsky Aircraft. Вертолет производился с 1959 по 1970-е годы, всего было выпущено около 1300 машин.
Эта модель вертолета до сих пор используется ВМС ряда стран, в том числе США, Аргентины, Бразилии, Индии, Ирана и Перу, а также Нацагентством по противодействию стихийным бедствиям Индонезии. В прошлом ее также использовали Канада, Дания, Ирак, Италия, Япония, Саудовская Аравия и Испания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Великобритании же вертолет производился в 1969-1979 годах по франшизе компанией Westland Helicopters и использовался тамошними ВМС и ВВС.
Напомним, что в ноябре британские СМИ сообщали, что Украина получила от Великобритании первый вертолет Sea King, а всего их планируется передать три штуки.