Естонія передала Україні партію протитанкових ракет Javelin

До України прибула партія протитанкових ракет Javelin та іншої зброї від Естонії, рішення про передачу яких було ухвалено ще у грудні минулого року.

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Про це повідомили у Міноборони Естонії, пише ERR.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що черговий пакет допомоги наразі використовується ЗСУ.

У даний пакет допомоги від Естонії крім ракет Javelin, увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне обладнання. За даними Міноборони, його вартість оцінюється у 80 млн євро.

"Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом з нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну", - сказав Певкур.

Допомога від Естонії Україні

Нагадаємо, попередній пакет від Естонії Україна отримала в червні. До нього увійшло обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.

У квітні 2023 року Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси, а у червні того ж року оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.

Крім того, у Міністерстві оборони зазначили, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

В Міноборони Естонії наголосили, що і надалі будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже €500 млн, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни.