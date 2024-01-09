Наступні 4 роки будемо вкладати в оборону України по 0,25% ВВП, - прем'єр міністр Естонії

Починаючи з 2022 року Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже €500 млн, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни.

Про це на прес-конференції після чергового засідання Ради з національної оборони заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Внесок Естонії у перемогу України складе 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. Якщо кожна країна внесе по 0,25% - це те, що потрібно Україні для перемоги у цій війні", - сказала Каллас, закликавши наслідувати цей приклад країни Європи, Північної Америки та інші.

Каллас нагадала, що з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже €500 млн, додавши, що це необхідно і для забезпечення безпеки її країни.

Крім того, як йдеться в повідомленні, у наступні роки Естонія виділятиме €14 млн щороку на спільні дії по відновленню України та пов'язані з цим рішення.

Прем'єр-міністр відзначила, що багато людей пристосувалися до умов війни, і в країнах з демократією громадська думка уповільнює прийняття рішень. Проте, на думку Каллас, важливо проводити систематичну роз'яснювальну роботу в різних країнах, пояснюючи, чому важливо надавати підтримку Україні.

Допомога Естонії Україні

Нагадаємо, у квітні 2023 року Естонія передала Збройним силам України прилади нічного бачення та артилерійські боєприпаси, а у червні того ж року оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійде обладнання для боротьби з дронами та для розмінування. Крім того, у Міністерстві оборони зазначили, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть для ЗСУ польовий військовий шпиталь.

Додамо, що 14 грудня 2023 року уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні пакет військової допомоги, загальною вартістю у розмірі €80 млн. У нього увійшли велика кількість протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів.

В Міноборони Естонії наголосили, що і надалі будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії.