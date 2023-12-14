Javelin і не тільки: Естонія надсилає Україні військову допомогу

14 грудня уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні пакет військової допомоги, загальною вартістю у розмірі 80 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті Міністерство оборони країни.

Міністр оборони країни Ханно Певкур повідомив, що черговий пакет допомоги включає велику кількість протитанкових ракет Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів.

Він додав, що конкретний вміст пакета раніше не розголошувався з міркувань безпеки.

За його словами, даний пакет допомоги складено з максимальною користю для України та без шкоди для власної обороноздатності Естонії.

"Російський режим робить ставку на те, що вільний світ відмовиться від підтримки України. Щоб зламати хибний розрахунок злочинного російського режиму, ми повинні надіслати стратегічне повідомлення: ми продовжуватимемо значну та постійну підтримку України, доки Україна не виграє війну. На кону – не лише безпека України, а й естонська, трансатлантична та світова безпека в цілому", – сказав він.

В Естонії зазначають, що провели спеціальні розрахунки, які показують, що для перемоги України та програшу Росії союзникам Києва достатньо виділяти Україні допомогу у розмірі 0,25% свого ВВП на рік.

Нагадаємо, попередній пакет від Естонії Україна отримала в червні. До нього увійшло обладнання для боротьби з дронами та для розмінування.