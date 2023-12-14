Javelin и не только: Эстония посылает Украине военную помощь

14 декабря правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине пакет военной помощи, общей стоимостью в размере 80 миллионов евро.

Об этом идет речь на сайте Министерства обороны страны.

Министр обороны страны Ханно Певкур сообщил, что очередной пакет помощи включает в себя большое количество противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов.

Он добавил, что конкретное содержимое пакета ранее не разглашалось из соображений безопасности.

По его словам, данный пакет помощи составлен с максимальной пользой для Украины и без ущерба собственной обороноспособности Эстонии.

"Российский режим делает ставку на то, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Чтобы сломать ложный расчет преступного российского режима, мы должны направить стратегическое сообщение: мы будем продолжать значительную и постоянную поддержку Украины, пока Украина не выиграет войну. На кону – не только безопасность Украины, но и эстонская, трансатлантическая и мировая безопасность в целом", – сказал он.

В Эстонии отмечают, что провели специальные расчеты, показывающие, что для победы Украины и проигрыша России союзникам Киева достаточно выделять Украине помощь в размере 0,25% своего ВВП в год.

Напомним, предыдущий пакет от Эстонии Украина получила в июне. В него вошло оборудование для борьбы с дронами и разминирования.