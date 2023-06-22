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Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет
Естонія передасть черговий пакет військової допомоги

Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования.

Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Отмечается, что Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст ВСУ полевой военный госпиталь.

Также в пакет военной помощи войдут:

  • медицинское оборудование;
  • оборудование для разминирования;
  • оборудование для борьбы с дронами.

В Минобороны Эстонии подчеркивают, что и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, в апреле Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы.

Недавно эстонское правительство одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько