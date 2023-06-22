Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в него войдет

Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет оборудование для борьбы с дронами и для разминирования.

Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Отмечается, что Эстония в сотрудничестве с Ирландией передаст ВСУ полевой военный госпиталь.

Также в пакет военной помощи войдут:

медицинское оборудование;

оборудование для разминирования;

оборудование для борьбы с дронами.

В Минобороны Эстонии подчеркивают, что и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, в апреле Эстония передала Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и артиллерийские боеприпасы.

Недавно эстонское правительство одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

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